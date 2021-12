Suverénka Goggiaová vyhrála i třetí sjezd a vede hodnocení Světového poháru

Závod SP v sjezdovém lyžování ve Val d'Isere Francie Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:41,71, 2. Johnsonová (USA) -0,27, 3. Puchnerová -0,91, 4. Siebenhoferová (obě Rak.) -1,33, 5. Štuhecová (Slovin.) -1,37, 6. C. Suterová (Švýc.) -1,43, 7. Mowinckelová (Nor.) -1,44, 8. Nadia Delagová -1,45, 9. Curtoniová (obě It.) -1,52, 10. Gisinová (Švýc.) -1,61. Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Goggiaová 300 b., 2. Johnsonová 240, 3. Puchnerová 152, 4. C. Suterová 145, 5. Siebenhoferová 124, 6. Nadia Delagová 112, ...21. Ledecká (ČR) 31. Průběžné pořadí SP (po 11 z 37 závodů): 1. Goggiaová 535, 2. Shiffrinová (USA) 525, 3. Vlhová (SR) 340, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) 298, 5. Johnsonová 293, 6. Brignoneová (It.) 256, ...33. Dubovská (ČR) 73, 42. Ledecká 51.