Irská taneční show Rhythm of the Dance se vrací do Prahy a Ostravy. Přednostní vstupenky

10:00

Do Česka přijíždí strhující Rhythm of the Dance. Nová show, která bere dech svou energií, a vtáhne diváky do irské historie i současnosti. Členové iDNES Premium si mohou do Ostravy, kde vystoupení proběhne 2. října 2024 a do Prahy, kde se uskuteční 5. října, pořídit vstupenky ještě před začátkem veřejného prodeje.