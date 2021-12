Gutová-Behramiová vyzrála v super-G ve Svatém Mořici na Goggiaovou

Třetí skončila už s odstupem 1,18 sekundy Američanka Mikaela Shiffrinová a mírně si upevnila vedení v seriálu. Před Goggiaovou, která která kralovala předchozím třem rychlostním závodům v Lake Louise, má náskok 70 bodů.

Úřadující mistryně světa v super-G slavila první vítězství v této sezoně SP. Gutová-Behramiová si dojela pro sedmnácté pohárové prvenství ve své oblíbené disciplíně a třiatřicáté celkově.

„Nebyl to jednoduchý závod. Vyhrála jsem tady už před třinácti lety, ale tehdy vypadala trať jinak,“ uvedla třicetiletá Švýcarka. „Na startu jsem sledovala tři čtyři holky a přišlo mi to relativně pomalé. Ale to jsem se spletla. Od půlky následovaly branky rychleji, než jsem čekala. Ve Svatém Mořici se musí jet agresivně a hrát s terénem, to se mi povedlo,“ řekla vítězka.

Sedmnáctým triumfem v super-G se vyrovnala na druhém místě historického pořadí Rakušance Renate Götschlové. Rekordmanka Lindsey Vonnová z USA má na kontě 28 vítězství.