Sjezdařská královna Goggiaová. Mohla by si zazávodit s muži, říká o ní Vonnová

Projela cílovou čárou, ohlédla se po časomíře a když viděla, že ukazuje zelená čísla, hlasitě se rozkřičela.

Tak moc, že musela být slyšet po celém areálu.

V cílovém prostoru poté zářila, smála se od ucha k uchu a užívala si vítězné pocity. A nebylo divu!

Devětadvacetiletá Goggiaová si kanadskou zastávku Světového poháru zcela podmanila. Páteční sjezd vyhrála o 1,47 sekundy, ten sobotní o 84 setin a nedělní superobří slalom o 11 setin.

„Tři sta bodů za jeden víkend? Nemohla jsem udělat víc,“ radovala se Italka. „Nejlepší závod byl v neděli, protože jsem zvládla přechod na jiné lyže. Když jsem viděla v cíli zelená čísla, byla to taková exploze emocí.“

Ve sjezdech už nepoznala přemožitelku šest závodů po sobě. Navíc vyhrát všechna tři klání se v Lake Louise povedlo jen dvěma lyžařkám, Němce Katje Seizingerové a Američance Lindsey Vonnové, která to dokázala hned třikrát.

„Bravo Sofi,“ vzkázala někdejší americká hvězda na Twitteru.

V devíti chtěla vyhrát olympiádu

Že bude Goggiaová lyžařskou hvězdou, od ní mnozí čekali. Už jako mladá prokazovala obrovský talent, pracovitost a cílevědomost.

Narodila se v Bergamu. „Lidé, co pochází z Bergama, jsou tvrdohlaví,“ smála se kdysi v rozhovoru pro Olympic Channel. „Když mají nějaký cíl, jdou si za ním. No prostě Italové.“

A že ona jeden takový cíl měla.

Být nejlepší ze všech.

Na lyže se poprvé postavila ve třech letech a už v šesti si umanula, že chce jezdit tak, jako ty dámy, které sledovala v televizi. „A od té doby jsem na tom tvrdě pracovala,“ říkala. „Že jsem musela lyžování hodně obětovat? Jasně, ale já to tak nebrala. Na rozdíl od svých vrstevníků jsem neměla normální dětství, ale pro mě to nebyl problém.“

Od pondělí do soboty dřela na trénincích a – úspěšně – plnila školní povinnosti. Jen neděle pro ni představovala změnu od zaběhlých rutin.

„Byl to den absolutního odpočinku,“ vzpomínala. „Vstávala jsem až v půl deváté, celé dopoledne se v televizi dívala na lyžování, po obědě šla na procházku, do kina a pak si dala dobrou večeři. Třeba žebírka.“

Díky své píli se rychle zlepšovala a mezi vrstevníky patřila k nejlepším. To jí však nestačilo, chtěla být jedničkou. A uvědomovala si, co pro to musí v budoucnu dokázat.

Když jí bylo devět let, dostala v rámci dotazníku pro mladé italské lyžaře otázku, jaký je její sportovní sen.

„Vyhrát olympijský sjezd,“ napsala bez dlouhého rozmýšlení.

A jak moc by sis ho chtěla splnit? zněla další otázka.

„Extrémně,“ doplnila Goggiaová a slovo třikrát podtrhla.

O šestnáct let později si na dotazník vzpomněla. A musela se usmát, na krku se jí totiž houpala zlatá olympijská medaile ze sjezdu z Pchjongčchangu 2018. „Podívejte, co jsem napsala, když mi ještě nebylo deset,“ pochlubila se na sociálních sítích.

Tehdy už dávno nebyla tou pracovitou dívkou, která sní o velkých úspěších. Ona si své sny právě plnila.

Poprvé se ve Světovém poháru probojovala na stupně vítězek v roce 2016, kdy byla v americkém Killingtonu třetí v obřím slalomu. Premiérového triumfu se dočkala o rok později při olympijském testu v Koreji, kde vyhrála sjezd.

A další úspěchy brzy následovaly.

MÁM TĚ. Italská lyžařka Sofia Goggiaová s malým glóbem za celkový triumf v hodnocení sjezdu.

V současnosti má na svém kontě 35 pódiových umístění ve Světovém poháru (z nichž čtrnáct je nejvyšších), dva malé glóby za sjezd, stříbro a bronz z mistrovství světa a zlato z olympiády.

Jen ta zranění

Už to je obdivuhodná sbírka, mohla být ale ještě mnohem rozmanitější. Goggiaová totiž patří k lyžařkám, které až příliš často brzdí zranění.

„Můj styl je trochu jiný. Technicky nejsem tak čistá, jsem spíš taková chaotická. Což může být občas dost riskantní,“ říká. „Když lyžuju, tak nepřemýšlím nad důsledky. Prostě jedu a snažím se vyhrát a tlačím do toho tak, jak jen můžu.“

Jen za poslední čtyři roky měla tři zdravotní patálie. V roce 2018 si při tréninku na Hintertuxu zlomila kotník. O dva roky později si při závodech v Garmisch-Partenkirchenu zlomila levou ruku. A letos v únoru si v Ga-Pa poranila koleno.

Každé zranění pro ni pochopitelně bylo nesmírně těžké, to letošní však oplakávala dlouhé dny. Nejen proto, že se jí přihodilo při kuriózní situaci, kdy po zrušeném super-G sjížděla po vedlejší sjezdovce do cíle a přitom přehlédla hromadu sněhu a spadla, ale hlavně proto, že to bylo jen pár dní před startem světového šampionátu v Cortině.

Což pro ni jako pro Italku hodně znamenalo.

„Myslím, že mi po třiceti hodinách došly slzy. Nesnesitelná bolest a zármutek však ve mně pořád zůstávají. Mé srdce řve a naříká,“ psala na Instagramu.

Lyžařské souboje v oblíbeném středisku tak sledovala jen v televizi a předčasně ukončila sezonu. Pracovala na návratu a věřila: Můžu být ještě lepší.

Což zatím dokazuje.

Věří, že tři vítězství v Lake Louise mohou být jen začátek. Že prožije životní sezonu. Bez zranění, zato se spoustou výher ve Světovém poháru a obhájeným olympijských zlatem.

„Nesmíte se uspokojit,“ říká. „Musíte být hladoví, zůstat hladoví. To je podle mě to, co dělá rozdíly. Kdybych to tak necítila, je to konečná.“

Mohla by závodit s muži

Její poslední výkony zcela převyšují ostatní lyžařky. „Byla prostě perfektní,“ vydechla Američanka Mikaela Shiffrinová v Lake Louise. „Byla agresivní, všechno jí sedlo. Bylo skvělé sledovat, že při prvních sjezdech sezony někdo hned jezdí takhle.“

DOMINANTNÍ. Sofia Goggiaová v cíli sjezdu v Lake Louise

Vonnová od ní podobný start čekala. Před startem ročníku ji i přes návrat po zranění pasovala do role největší favoritky rychlostních disciplín.

A měla pro ni i speciální výzvu.

„Myslím, že Sofia ve sjezdu a Mikaela v technických disciplínách by si mohly zazávodit s muži,“ říkala Vonnová pro Olympic Channel, která v době své slávy po něčem podobném toužila.

„Nebudu spekulovat, jak by si vedly,“ pokračovala. „Hodně by záleželo na trati, pochopitelně v Kitzbühelu by to nešlo, ale doufám, že někdo v budoucnu tuhle bariéru prolomí. Bylo by to zajímavé.“

A kdo jiný by to měl být než současná královna sjezdů.