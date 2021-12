Nadvláda Goggiaové trvá, ve Val d'Isere vyhrála i superobří slalom

Ženy - super-G: 1. Goggiaová (It.) 1:19,23, 2. Mowinckelová (Nor.) -0,33, 3. E. Curtoniová -0,51, 4. Brignoneová (obě It.) -0,52, 5. Shiffrinová (USA) -0,75, 6. Suterová (Švýc.) -0,80, 7. Tipplerová -0,92, 8. Hütterová (obě Rak.) -1,00, 9. Johnsonová (USA) -1,08, 10. Miradoliová (Fr.) -1,24.

Průběžné pořadí super-G (po 4 z 9 závodů): 1. Goggiaová 320 b., 2. Brignoneová 227, 3. E. Curtoniová 216, 4. Shiffrinová 205, 5. Gutová-Behramiová (Švýc.) 180, 6. Mowinckelová 158, ...31. Ledecká (ČR) 20.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 37 závodů): 1. Goggiaová 635, 2. Shiffrinová 570, 3. Vlhová (SR) 340, 4. Johnsonová 322, 5. Brignoneová 306, 6. Gutová-Behramiová 298, ...34. Dubovská (ČR) 73, 43. Ledecká 51.