ONLINE: V Lake Louise se jede další sjezd. Ledecká je ve druhé desítce

Před dvěma roky Ledecká slavila v Lake Louise vítězství. V pátek to tak slavné nebylo a skončila dvanáctá se ztrátou skoro dvě a půl vteřiny na vítěznou Italku Sofii Goggiaovou.

„Upřímně, já vůbec nevím, kde jsem udělala tak velkou chybu, abych měla tak velkou ztrátu,“ líčila. „Musíme to zanalyzovat a říct si u videa, co uděláme v sobotu jinak. Ale je to takové zvláštní, protože většinou, když mám takovou ztrátu, tak přesně vím, kde jsem to ztratila. Ale to já zjistím.“

Mrzet jí to zatím nemuselo. Ještě má další dva pokusy. Dnes ji čeká druhý sjezd a v neděli ještě superobří slalom.

A Ledecká pochopitelně touží po lepších výsledcích.

„Musím se podívat, kdo jel všude nejrychleji – jestli měla všechny nejrychlejší úseky Sofia Goggiaová, nebo tam byl někde někdo rychlejší. Srovnáme to, zjistíme, co a jak a udělám všechno pro to, abych to do soboty opravila,“ říkala po pátečním závodě.

Češka se tentokrát pustí na trať s číslem patnáct. Až dorazí do cíle, poměrně dobře bude vědět, jak na tom bude.

Před ní totiž startuje většina favoritek. Němka Kira Weidleová s jedničkou, Slovinka Ilka Štuhecová s dvojkou, Švýcarka Corinne Suterová s trojkou, Američanka Breezy Johnsonová s devítkou, Rakušanka Ramona Siebenhoferová s třináctkou…

Největší pozornost však bude poutat číslo pět, které opět poveze Goggiaová.

Italka v pátek předvedla dominantní výkon. Když dorazila do cíle, bylo jasné, že se její čas bude těžko překonávat.

Nakonec se jí nikdo ani nepřiblížil a Goggiaová triumfovala s obřím náskokem 1,47 sekundy na druhou Johnsonovou.

„Její jízdu jsem viděla nahoře na startu a upřímně mi nepřipadala až tak výjimečná, ale byla strašně rychlá,“ říkala Ledecká. „Budu se na to muset podívat ještě jednou v klidu u videa, rozebrat to s klukama a zjistit, proč jela tak strašně rychle.“

Inspiruje se?

