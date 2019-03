Na sál? Na svah! Noha bolí a otéká, ale přesto pojedu, říká Pauláthová

dnes 7:57

Objektivně vzato to byl den celkem na draka. Kateřina Pauláthová měla při chůzi viditelné problémy. „Extrémně to oteklo. A extrémně to bolí,“ říkala o stavu svého kolena. Ale... „Musí se to vydržet. A stojí to za to. To, že se postavím na start, bude malá výhra.“