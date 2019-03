Vždycky Špindl! Hvězda Shiffrinová o Česku, Ledecké i lásce k Federerovi

Její souboje se slovenskou kometou Petrou Vlhovou jsou ozdobou této lyžařské sezony, mistrovství světa v Aare se proměnilo vyloženě v jejich bitvu. Další díly mají přijít v pátek (obří slalom) a v sobotu (slalom) ve Špindlerově Mlýně, ale pro Shiffrinovou by zde byly závody mimořádné i bez toho.

„Tady jsem dostala nejlepší narozeninový dárek,“ říká americká ikona o roce 2011 – těsně před šestnáctinami zde poprvé vyrazila do Světového poháru. „Pamatuju si kopec. Hotel. I to, jak jsem sedala na vlek a viděla všude ty červené plůtky; všechno mi najednou připadalo mnohem větší.“

Z vyjukané teenagerky se proměnila v hlavní tvář lyžování. „Bude to skvělá show. Přijeďte se podívat!“ láká teď fanoušky do Svatého Petra.

O čem dalším na setkání s českými médii hovořila?

O tom, co pro ni znamená Špindlerův Mlýn: „Vždycky si budu pamatovat, že první Světový pohár jsem jela tady. Většinou závodíme v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, v Česku moc často nejsme. Pro každého je to trochu zvláštní a mě těší, že jsem tu znovu.“

O chybějící Ester Ledecké: „Ona je supercool. Není tu kvůli snowboardu, což asi vystihuje celý její příběh; nemusí vybalancovávat jen rozdílné závody, ale rovnou dva různé sporty. Umím si představit, že je hodně složité najít způsob, aby mohla být nejlepší v obojím. Pro nás všechny je to něco mimořádného. Ale ona je i fajn člověk. Je uvolněná, zároveň však tak soustředěná na to, co dělá. A taky hodně zábavná.“



O tom, co by si vybrala za druhý sport ona: „Wow. Těžko říct. Pokud bych si opravdu mohla vybrat něco, v čemž budu automaticky dobrá, beru tenis. To by byl sen! Ale to už by fakt nešlo sladit (úsměv). Lyžování mi stačí.“

O tenisových oblíbencích: „Roger Federer je můj nejoblíbenější. On je klasa. Ale zbožňuju i Djokoviče, Nadala. Ráda jsem sledovala Andyho Murrayho a jsem nadšená z toho, jak se dere nahoru Dominic Thiem. Z žen samozřejmě Serena Williamsová a teď je opravdu vzrušující sledovat Naomi Ósakaovou. Má fakt styl, je silná. Doufám, že jí to takhle půjde dál.“

O blížícím se konci sezony: „V tuto dobu už jsme všechny unavené, ale já se fakt těším. Přichází jaro, je vlastně skoro léto. Zimu mám ráda, ale léto miluju! Je fajn, když nemusíte pořád mrznout. Atmosféra na Světovém poháru už je uvolněnější, i když se třeba ještě bojuje o glóby. Na úvod sezony víte, kolik vás toho čeká, teď je tu poslední úsek. Jen se nadechnout – a užít si to.“

O vzpomínkách na místní trať: „Bylo prima si ji zase vyzkoušet. Musíte jet chytře a zároveň nabrat rychlost, když přijedete na rovinu. Když mi bylo šestnáct, tyhle detaily jsem neznala. A taky jsem neuměla tak dobře lyžovat – teď je to jiné. Místní kopec mám ráda, jsou tu rychlé i technické pasáže.“

O soubojích s Vlhovou: „Jsme stejně staré, ze stejné kategorie. Vždycky byla skvělá v technických disciplínách. Pamatuju si, že když poprvé vyhrála, říkala jsem si: Dává to smysl. Věděla jsem, že je výtečná lyžařka. Je zajímavé mít takovou rivalku. Já se snažím být silná ve všech disciplínách a myslím, že ona to může taky dokázat. I to mě posouvá dopředu, motivuje mě to.“