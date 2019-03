ONLINE: Světový pohár zase v Česku. Ve Špindlu se jede obří slalom

Česká republika hostila Světový pohár celkem třikrát, naposledy v roce 2011. Tehdy obří slalom opanovala Němka Viktoria Rebensburgová, která nebude na startu chybět ani dnes.

Hlavní pozornost se však bude upírat k hvězdné dvojici – Shiffrinová, Vlhová.

První jmenovaná zde před osmi lety zažila svou premiéru ve Světovém poháru. Tehdy 15letá Američanka do druhého kola nepostoupila.

„Pro mě skvělé místo, na které mám výborné vzpomínky. Byl to skvělý závod, moc se těším, že se do Špindlerova Mlýna vrátím, myslím si, že to bude výjimečný závod,“ vyhlíží Shiffrinová před startem. Američanka si zde může pojistit malý glóbus za vítězství v této disciplíně.

Její největší soupeřkou bude Slovenka Vlhová, která vyhrála obří slalom na nedávném mistrovství světa v Aare. Ta se bude moci spoléhat na podporu svých fanoušků, kteří za ní přicestovali.

„Mám ke Špindlu speciální vztah, vždyť jsme sousedé. Těším se, že se budu cítit aspoň trochu jako doma,“ říká 23letá Slovenka, která předtím závodila na domácím závodě Evropského poháru v Tatrách, kde vyhrála slalom i obří slalom.

Jak do Špindlu - doporučení organizátorů 1) Maximálně využijte klasické hromadné dopravní prostředky, případně speciální autobusy organizátorů z Prahy, Plzně, Pardubic, Liberce a Mladé Boleslavi 2) V případě cesty autem využijte v maximální míře záchytná parkoviště ve Vrchlabí (Špindlerův Mlýn bude zaplněn během brzkých ranních hodin) 3) Dorazte s dostatečným časovým předstihem 4) Na místě v maximální míře využívejte služeb WORLD CUP SHUTTLE busů 5) Vždy dodržujte pokynů pořadatelů a policie Více na www.worldcup2019.cz

Mezi další závodnice, které by také chtěly promluvit do boje o umístění na stupních vítězek, patří například druhá žena hodnocení obřího slalomu Francouzka Tessa Worleyová, Italka Federica Brignoneová nebo Norka Ragnhild Mowinckelová.

O postup do druhého kola se pokusí zabojovat trojice českých reprezentantek.

Kateřinu Pauláthovou letos trápí problémy s kolenem, příležitost zazávodit si na domácím svahu si však nemůže nechat ujít. „Bude tady skoro celá moje rodina, hrozně se těším. Jinak už bych byla po operaci a vykašlala bych se na to,“ říká.

Kromě ní se ještě představí Gabriela Capová, 62členné startovní pole bude uzavírat Tereza Kmochová, jedna z nejlepších neslyšících lyžařek na světě.