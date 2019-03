Teplo? Déšť? Sjezdovka bude ve výborném stavu, věří ve Špindlu

Přímo ve skiareálu pod černou sjezdovkou bylo ve čtvrtek odpoledne 6,7 stupně Celsia, sluníčko se opíralo do svahů. Pro rekreační lyžaře parádní den, v němž zima postupně ustupuje jaru. A pro klání nejlepší sjezdařek planety?

„Sjezdovka bude ve výborném stavu a bude krásná,“ věří Lipanský.

Přesto na ni závodnice den před startem (v pátek se jede obří slalom, v sobotu slalom speciál) nesměly. „Vyplynulo to z předpovědi, protože bylo dost teplo a dost by to rozjezdily. Závodnice trénují na Stohu, kde mají podmínky velmi dobré. A někdy se stává, že volné ježdění před závodem není,“ dodává ředitel závodu.

Alchymie údržby svahu je v plném proudu. Přes den na něj praží, v noci mrzne, v pátek by mělo podle předpovědi pršet...

„Máme dobrou vrstvu, v posledních dnech to přimrzlo,“ těší Lipanského. „Museli jsme odškrabat nový sníh, protože v úterý během pár hodin spadlo 15 centimetrů prašanu; pracovali jsme do noci. Teď je sníh trošku naměklý, jak na něj svítí slunce, takže čekáme, co to udělá. Snažíme se povrch udržet, aby byl co nejrovnější a nejlepší.“

Jak do Špindlu - doporučení organizátorů 1) Maximálně využijte klasické hromadné dopravní prostředky, případně speciální autobusy organizátorů z Prahy, Plzně, Pardubic, Liberce a Mladé Boleslavi 2) V případě cesty autem využijte v maximální míře záchytná parkoviště ve Vrchlabí (Špindlerův Mlýn bude zaplněn během brzkých ranních hodin) 3) Dorazte s dostatečným časovým předstihem 4) Na místě v maximální míře využívejte služeb WORLD CUP SHUTTLE busů 5) Vždy dodržujte pokynů pořadatelů a policie Více na www.worldcup2019.cz

Těsně před závody už je vše jen na lidském faktoru, rolby by se do něj příliš bořily. „Velká technika by tomu uškodila. Přebytečný sníh stahujeme na lyžích mimo závodní stopu ke krajům. Už se všechno dělá ručně,“ vysvětluje Lipanský. A páteční déšť by byl v tomto směru příznivý: „Spíš nám pomůže. Sníh se namočí a slepí se.“

Jisté je to, že dříve než v plánovaných 10.30 se v pátek ani v sobotu začínat nebude, i když by hodina k dobru vzhledem k chladnějším ránům teoreticky byla prospěšná.

„To nám bohužel nedovolují televizní časy, děláme přenos do celého světa,“ říká ředitel závodu. „Jedině v případě opravdu špatného počasí by se mohly starty odkládat. Ale dopředu to nejde.“