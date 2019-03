Bolest, slzy, nervozita. České příběhy ze Špindlu: Díky, že jste fandili

Jedna bojovala se zdravím, druhá s osudem, třetí si největší naděje schovává na sobotní slalom. Takto se ve Špindlerově Mlýně předvedly domácí závodnice.

Touha porazila rozum

„Tak se to dá popsat,“ souhlasila Kateřina Pauláthová – se slzami v očích a tváří zkroucenou bolestí. Ani s prasklým meniskem nechtěla přijít o Světový pohár ve vlasti, závod však nedokončila. „Obětovala jsem tomu vše. Načasování ani podmínky mi nepřály, ale doufám, že jsem nikoho nezklamala. Tohle už znovu nezažiju.“

Návrat lyžařského svátku do Krkonoš po dlouhých osmi letech ji vtáhl naplno, s měknoucím sněhem se ale koleno ozývalo čím dál víc. „Tahá to. A hrozně bolí,“ říkala. Jenže… „Stálo to za to. Vždyť to bylo skvělé. Chtěla bych poděkovat fanouškům, dělala jsem to kvůli nim a rodině. Jinak bych tady nebyla.“

Potlesk pro bojovnici

Jako poslední s číslem 62 dorazila do cíle Tereza Kmochová. Nervozita s ní vláčela ze strany na stranu: „Spousta lidí mi na dálku ukazovala, že mi drží palce.“ Kmochová je jednou z nejlepších neslyšících sportovkyň planety a Světový pohár v Krkonoších řadí mezi vrcholy kariéry. Jen její mysl tentokráte pracovala až moc.

Tereza Kmochová na trati obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně

„Mám z toho smíšené pocity,“ uvedla. „Na prudké pasáži byla velká díra, úplně mě rozhodila z rytmu. A bylo to v háji; omlouvám se za ten výraz. Jsem rozpačitá, vím, že jsem mohla jet lépe. Nechtěla jsem nikoho zklamat.“ Vzhledem k tomu, jak obdivuhodný její příběh je, byla až příliš sebekritická. Což bylo znát i na uznalém potlesku přihlížejících.

Já vám zítra ukážu!

Tohle měla být velká ochutnávka před druhým závodním dnem. Gabriela Capová je ve slalomu vedoucí závodnicí Evropského poháru. „Má v něm fantastickou formu,“ říká reprezentační trenérka Eva Kurfürstová. Obří slalom ale Češka dokončila na 51. pozici, jen o tři místa před Kmochovou.

„Dalo by se říci, že to bylo poznávaní trati. Zjistila jsem, v jakém stavu kopec je, a nabrala před slalomem rychlost,“ hodnotila. „Pista byla opravdu dobrá – tedy až na prudký velký hank, tam byly seky v bránách. Ale jinak držela dobře. Uvidíme zítra!“

V sobotu by se měly kromě ní představit ještě Martina Dubovská a devatenáctiletá Klára Pospíšilová, mezi náhradnicemi je ještě o dva roky mladší Elese Sommerová.