Do Špindlu vrtulníkem. Že bych radši přibrzdila? žertuje hvězdná Vlhová

„Cestování je pro mě náročné; někdy hodně trpím, když mám jet sedm hodin v autě a druhý den podat výkon. Potřebuju víc místa. Mám takové delší nohy.“

A tyto nohy jsou zároveň zlaté.

Letem vrtulníkem jen gradují divoké dny lyžařky, která bude v pátek a v sobotu jednou z hlavních hvězd Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. Na nedávném mistrovství světa totiž zazářila kompletní medailovou sbírkou a stala se spolu Mikaelou Shiffrinovou ústřední tváří točivých alpských disciplín.

A onen přesun? Vlhová si odskočila do vlasti a postarala se o další mánii. Když se slovenští fanoušci dozvěděli, že jejich aktuální sportovní modla bude v Tatrách závodit v Evropském poháru, akci druhé kategorie, začali svým zájmem okamžitě bombardovat distribuční síť Ticketportal - vstupenky do Jasné se přitom rozdávaly zadarmo...

Dav jí aplaudoval vášnivě, Vlhová o víkendu vyhrála slalom i obří slalom. Takto vypadá divácká láska.

„V první řadě cítím hrdost, že jsem Slovenka. Jsem velmi šťastná, že mám tolik fanoušků,“ říká třiadvacetiletá lyžařka. „A taky zodpovědnost, že když lidi přijdou a povzbuzují mě, chci se jim nějak odvděčit. I proto jsem přijela domů, aby mě mohli vidět závodit a být mi co nejblíže.“

Česko si svoji sjezdařskou pohádku užilo loni v Pchjongčchangu, když si Ester Ledecká na krk pověsila zlato ze super-G. A od té doby se rozjel kolotoč: fanoušci, sponzoři, média... „Sami vidíte, že už v tom jsem taky,“ usměje se Vlhová.

Krkonoše dávno zakryla tma a ona ještě seděla v hloučku novinářů. Pro radu může i ke svému kouči: Livio Magoni vedl nejen ikonického Alberta Tombu, ale třeba i slovinskou hrdinku Tinu Mazeovou.

„Možná to je podobné. Slovinsko předtím takovou závodnici nikdy nemělo a já můžu říct, že Slovensko také ne. Povedlo se mi něco historického,“ chápe zájem. „Ano, jsou i nevýhody, mám i tyto povinnosti. Cítím, že je toho teď víc, ale neřeším to - stejně to neumím změnit. No, co. Asi musím přibrzdit, abych nebyla tak rychlá a nevítězila!“

Úsměvná vsuvka. Ale samozřejmě jen vtip. Rychlost totiž miluje. „Ano, jsem adrenalinový člověk, nebojím se,“ souhlasí. Už se těší na motorku i na člun, ale na to je pořád ještě čas.

Ještě není hotovo - a každý její souboj se Shiffrinovou má teď svoji magii. I proto, aby po něm mohly prohodit pár slov. „Řekla bych, že máme dobrý vztah. Jen se nemáme čas potkávat. V podstatě jen v cíli, na stupních vítězů. I teď na mistrovství světa. Tam se normálně pobavíme, máme vůči sobě vzájemný respekt,“ přibližuje.

Slovenská mistryně světa Petra Vlhová ve Špindlerově Mlýně

Na sjezdovce ve Svatém Petru bude mít Shiffrinová dopředu ztrátu - co do decibelů u trati. „V podstatě na každém závodě je hodně Slováků a vím, že spousta lidí přijede i sem. Mám ke Špindlerovu Mlýnu speciální vztah, vždyť jsme sousedé. Těším se, že se budu cítit aspoň trošku jako doma,“ vyhlíží kousek Slovenska v Krkonoších. „Pak je to jen na mně - a budu se snažit podat co nejlepší výkony.“

V Aare svůj fanklub potěšila na maximum. A zlato vybízí k otázce: na co cílit dál? Na křišťálové glóby? Na olympijské úspěchy? Lyžařka, jež pobláznila Slovensko, odpovědí poodkryje příčiny svého úspěchu. „Nejbližší metou je podat co nejlepší výkon v pátek,“ praví.

Neboť každý závod se počítá a šampionky se rodí jen z dřiny: „Už jsem přemýšlela o tom, co budu dělat, až sezona skončí. V první řadě si odpočinu, protože to budu potřebovat. A potom začnu opět trénovat. Možná ještě víc než doteď.“