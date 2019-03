Manévry ve Špindlu začínají, na lyžařské hvězdy dorazí až 17 tisíc lidí

Do Krkonoš se Světový pohár ve sjezdovém lyžování žen vrátí po osmi letech. Nejlepší lyžařky budou v pátek bojovat na trati obřího slalomu, v sobotu je slalom speciál.

Fanoušci už do střediska najíždějí. Odpoledne čekají závodnice první tréninkové jízdy, hlavním tréninkovým dnem bude čtvrtek. Událost s rozpočtem 40 milionů korun, na které se podílí třistačlenný štáb, přinese dopravní omezení.

„Podle prodejů vstupenek by v pátek mělo dorazit osm tisíc fanoušků, v sobotu se návštěvnost blíží devíti tisícům,“ prozradil šéf organizačního týmu Max Gottfried.

Dopravu na trase z Vrchlabí do Špindlu budou řídit koordinátoři, hlavním dopravním „špuntem“ se stanou Herlíkovice. Další kontrolní body vzniknou u Labské přehrady, v Bedřichově a Svatém Petru. Stávající parkovací kapacitu tisíc míst ve Špindlerově Mlýně posílí další provizorní parkoviště, jedno vznikne u obchodního domu Norma. Parkovat se bude také na hlavní silnici ve směru do Vrchlabí.

Pokud se všechna místa zaplní, pořadatelé silnici v Herlíkovicích zavřou a auta vrátí na záchytná parkoviště do Vrchlabí.

„Za kontrolní stanoviště budeme pouštět vozidla do hmotnosti 3,5 tuny bez omezení do chvíle, než se naplní místa ve Špindlerově Mlýně. Pak kontrolní bod uzavřeme a dále pustíme už jen ta vozidla, která se prokáží povolením.

To mohou dostat pouze rezidenti, provozovatelé podniků, ubytovaní hosté a samozřejmě vozidla pořadatelské služby,“ vysvětlil Jiří Pečánka z pořadatelského týmu, který má na starosti organizaci dopravy. Podle zkušeností z minulých let budou parkoviště ve Špindlu plná kolem 8.30 hodin.



Kyvadlová doprava zdarma

Dopravní uzávěra může platit v pátek a v sobotu kdykoli od 7 do 18 hodin. Po celou dobu se do Špindlerova Mlýna nedostanou auta nad 3,5 tuny. Ve Vrchlabí vzniknou záchytná parkoviště na silnicích v okolí sportovního stadionu a kruhového objezdu ve Vejsplaších. Oba dva dny bude do Špindlu pendlovat kyvadlová doprava zdarma.

„Jezdit bude v patnáctiminutových intervalech. Pokud bude třeba, připravíme další autobusy k okamžitému posílení,“ dodal Pečánka.

Ve Špindlerově Mlýně výrazně posílí skibusy. Na křižovatce u pošty vznikne dočasný kruhový objezd, do Svatého Petra se dostanou pouze auta se zvláštním povolením. Organizátoři vypraví v pátek a sobotu do Špindlerova Mlýna speciální dálkové autobusy z Hradce Králové, Pardubic, Prahy, Mladé Boleslavi a Plzně.

Souboj megahvězd bez Ledecké

Tváří světového poháru se měla stát dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká, která na zdejších kopcích vyrostla. Reprezentantka už dva týdny před startem oznámila, že dá přednost snowboardovým závodům ve Švýcarsku, kde bude bojovat o velký křišťálový glóbus za triumf v paralelních disciplínách. Naopak hlavní superstar ženského lyžování současnosti Mikaela Shiffrinová z USA do Krkonoš dorazí.

Program Světového poháru PÁTEK

8.30 Otevření areálu, DJ, soutěže, začátek vyřezávání ledové sochy

9.30 Slavnostní průvod od autobusového nádraží do Svatého Petra vedený bubeníky

10.00 Slavnostní zahájení

10.30 Obří slalom – 1. kolo

12.00 Program mezi koly ve fanzoně – DJ, soutěže

13.30 Obří slalom – 2. kolo

14.30 Neoficiální vyhlášení vítězek

15.00 Program ve fanzoně, dokončení ledové sochy

17.45 Slavnostní průvod z centra Špindlerova Mlýna do Svatého Petra vedený bubeníky

18.00 Koncert kapely Aurora Party Band

19.00 Oficiální vyhlášení výsledků

19.45 Koncert kapely Aurora Party Band

20.45 – 22.00 Afterparty – DJ Aleš Matoušek

21.00 Afterparty v Music Clubu Dolská



SOBOTA

8.30 Otevření areálu – DJ, soutěže

9:30 Slavnostní průvod od autobusového nádraží do Svatého Petra vedený bubeníky

10.30 Slalom – 1. kolo

12.15 Koncert kapely Queenie

13.30 Slalom – 2. kolo

14.30 Neoficiální vyhlášení vítězek

14.45 Oficiální vyhlášení výsledků

15.00 Program ve fanzoně

20.00 Afterparty v Music Clubu Dolská



KDE PARKOVAT

Špindlerův Mlýn

- parkoviště P1, P2, P3 a další dočasná parkoviště, například u obchodního domu Norma - silnice II/295 ve směru na Vrchlabí Vrchlabí

- úsek silnice II/295 od kruhového objezdu ve Vejsplaších ve směru na Dolní Branou po křižovatku s ulicí Pražská - silnice I/14 od Valteřic po kruhový objezd v části Vejsplachy - obchvat Vrchlabí (pokud budou vyčerpány všechny parkovací kapacity)

Hlavní bude souboj americké dominátorky se slovenskou hvězdou Petrou Vlhovou, která na světovém šampionátu vybojovala kompletní sadu medailí. Suverénka Světového poháru Shiffrinová si ve Špindlerově Mlýně může zajistit malý křišťálový glóbus za celkové vítězství v obřím slalomu. V Krkonoších bude bojovat také o 15. vítězství v sezoně, což by byl nový rekord.

Nejvíc vstupenek v předprodejích zakoupili Češi. Díky Vlhové je také velká poptávka ze Slovenska, zájem je ale po celé Evropě. Lístky na páteční obří slalom bude možné zakoupit ještě těsně před šampionátem.

„Prodej na sobotní slalom budeme muset velmi pravděpodobně zastavit, protože se už blížíme vyprodání kapacity. V oběhu jsou poslední vstupenky. Očekávali jsme, že o šampionát bude velký zájem i přesto, že se nezúčastní Ester Ledecká,“ řekl Max Gottfried. C

ena nejlevnějších tiketů na stání podél trati začíná na 99 korunách. Nejlevnější lístek na tribunu ve Svatém Petru, která pojem kolem třech tisíc fanoušků, stojí 790 korun.

Hotely jsou téměř plné

Většinu ubytovacích kapacit fandové zarezervovali už několik týdnů před akcí. Podle majitele ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martina Jandury začala masivní poptávka v lednu, v současnosti jsou hotely a penziony na druhý březnový víkend téměř obsazené.

„Při hodně velkém štěstí se dá ubytování najít i teď, byť to nemusí být přímo ve Špindlerově Mlýně. Občas nám z hotelů přijdou storna, lidé na poslední chvíli ruší zamluvené pobyty kvůli nemoci,“ uvedl Jandura. Fanoušci lyžování budou bydlet ve Vrchlabí, Jičíně nebo v Trutnově, odkud dorazí několik autobusů s fanklubem Petry Vlhové.

Diváky ve Svatém Petru nebudou bavit pouze závody, organizátoři kromě soutěží připravují páteční koncert kapely Aurora Party Band, v sobotu zahraje skupina Queenie. Oba dny uzavře afterparty v klubu Dolská.

Americká reprezentace avizovala, že v Krkonoších zůstane i po závodě a bude se připravovat na finále Světového poháru v Andoře. Oficiální zahájení ve Svatém Petru se uskuteční v pátek v 10 hodin, předcházet mu bude průvod s bubeníky od autobusového nádraží.