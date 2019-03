Lyžárna s ochrankou. Co čeká Shiffrinovou v Česku

Na protějším kopci září sjezdovky a jelikož je svět malý a Špindlerův Mlýn ještě menší, Marian Novotný hned začne vzpomínat. „Jsem místní, zamlada jsem závodně lyžoval. A jako opravdu malou holku jsem tu vídal Ester Ledeckou - staral se o ni jeden z mých učitelů ze základní školy,“ říká. „Ester je skvělá. Ta se nebojí.“

Česká olympijská šampionka sice do Krkonoš na Světový pohár nedorazí kvůli kolizi se snowboardovými závody, zbytek špičky ale ano. Včetně hvězdné dvojice Mikaela Shiffrinová, Petra Vlhová.

A toho, že by se jim tu nemělo líbit, se zase nebojí Novotný.

Je totiž ředitelem hotelu Horal. Nepřehlédnutelného místa (ať už v dobrém, či ve zlém), ve které se ubytovává velká část závodnic. Včetně americké a české výpravy.

„Celý hotel je zablokováný,“ říká Novotný. Výrazná stavba na jednom z místních svahů má kapacitu 380 lůžek a Shiffrinová a spol. tu mají najít naprosto všechno potřebné. Postaráno má být jak o ně, tak o jejich pracovní náčiní.

Zvlášť v tomto směru se obvyklá opatření hodně navýšila. „Na ubytování speciální požadavky nejsou, jedině na uskladnění lyží a mazací místa,“ přibližuje Novotný. „Vedoucí závodnice Světového poháru má 45 párů lyží, české holky 15 až 20. Lyže jsou v podstatě nevyčíslitelné hodnoty, musíme na to mít ochranku. Na mazání jsme uvolnili garáže a vystěhovali jeden apartmán.“

Horal a okolí tak bude neustále kontrolovat deset lidí. Po domluvě s policií nebude místní kamerový systém na baterie, ale na proud poskytnutý z veřejného osvětlení, aby bylo zamezeno případnému výpadku. Vše s jediným cílem. „Aby závodnice měly komfort. Může se stát, že tím třeba omezíme nějakou návštěvu, ale klid od okolního světa by měl být zachován.“

Kdo všechno chce tuňáka?

Do detailů spadá i speciální výživový poradce, který upravuje jídelníček směrem k závodům. Výsledek? Více salátů, polníček, fíky či chia semínka. Kdo bude chtít, dostane veškeré nápoje jen a pouze balené, aby měl jistotu, že se do nich nic nedostalo. „A velmi mě překvapilo, že většina týmů chce tuňáka.“

Jelikož se Světový pohár vrací do Špindlerova Mlýna po osmileté pauze, žhavili Novotný a jeho tým telefony – a ptali se přímo u zdroje. Ve středicích, kde nejlepší lyžařky závodí pravidelně každou sezonu.

„Italové jsou sice fantastičtí, ale ne moc sdílní,“ říká Novotný. „Zato Rakušanům to vůbec nevadilo, rádi se podělili o poznatky.“

Dlouhé přípravy se brzy zkoncentrují do samotného dění. Ve čtvrtek tréninky, v pátek obří slalom, v neděli slalom. Po měsících chystání vše za tři dny skončí. Nebo ne?

Tady totiž začíná byznysový rozměr Světového poháru, což je pro šéfa hotelu Horal vlastně podobně důležité jako to, jak moc bude Mikaele Shiffrinové chutnat.

„Myslím, že si tu nemůžeme nic víc přát,“ prezentuje Novotný svůj pohled. „Vezměte si, kolik lidí na světě se na ‚svěťák‘ kouká. Je to pro Špindlerův Mlýn obrovská prestiž a není sranda sem takovou věc dostat. Ano, omezí to na pár dní dopravu a pár dalších věcí, ale to je jen daň za to, že jste tak vidět. Je to skvělá reklama. Prodlouží nám to sezonu, zájem pak vždy stoupne.“

A ve vším tom shluku a shonu ho těší ještě jedna věc.

„Světový pohár není taková zátěž pro hotel, jak byste si mohli představovat. Vše má svůj řád, klobouk dolů před organizátory. Čas bude, určitě se na závody podíváme,“ věří bývalý lyžař. „A speciálně na Mikaelu bych zašel vážně rád.“