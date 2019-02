Ledecká po nejlepším výsledku na MS: V cíli se mi všichni smáli

Vypadáte nadšeně.

Mám z toho hroznou radost. Ráno jsme jela na prohlídku s Federicou Brignoneovou, a když se dozvěděla, že jedu kombinaci, tak dostala úplně záchvat smíchu. Říkala: Já jsem tě nikdy neviděla jet slalom. A já na to, že v pohodě, že mě neviděla spousta lidí, pomalu ani můj trenér mě neviděl jet slalom.

Očividně jste si ho užila, je to tak?

Mám radost z toho, jak jsem to zvládla. Hrozně jsem si to užívala, protože tréninků mám fakt málo. S každou bránou jsem se pomazlila a jsem spokojená, myslím, že je to dobrý výsledek. Před mistrovstvím jsem si říkala, že mám takový malý cíl – dostat se kolem 16., 17. místa, protože na svém druhém mistrovství světa na snowboardu (v roce 2013) jsem takhle skončila. Tak by bylo hezké, kdyby se mi něco podobného povedlo na druhém mistrovství světa na lyžích. V jednom závodě mám splněno, tak uvidíme, jak to bude dál.

Ještě po projetí cílem jste udělala několik obloučků. Proč?

Protože je mi jasné, že mi teď slalomky (trenéři) zabaví a dostanu je zase až na jaře, jestli vůbec. Chtěla jsem si to užít, tak jsem si dala posledních pár oblouků.

Ester Ledecká na trati kombinačního slalomu na MS v Aare.

Těsně před koncem slalomu jste se jakoby chtěla ještě odrazit, to byl docela netradiční manévr.

Popravdě, vůbec nevím, co v tom slalomu normálně dělám. Ani nevím, že jsem si tam píchla, to muselo vypadat vtipně. V cíli všichni leželi smíchy. Kristian z Atomicu, a taky šéf RedBullu, který si mě vybral pro letošní sezonu, tak říkal: To bylo super, jela jsi jako český Pinturault (francouzský slalomář) Dělal si ze mě srandu, ale z hlediska lyžování to prý bylo docela koukatelné, což je pro mě skvělá pochvala. Víc si v podstatě nemůžu přát.

Myslíte, že jste přesvědčila trenéry, aby vám dopřávali více slalomů?

Nevím, celou dobu jsem nad tím přemýšlela, že bych to fakt měla nakopnout, abych je přesvědčila. Nevím, jestli tohle je ten výsledek. Možná naopak uvidí, jak jsem jela hrozně, tak budou chtít, aby to bylo trošku lepší. Doufám teda…

Máte lepší pocit ze slalomu nebo ze sjezdu?

Pocitově ani nevím, užívala jsem si oboje. Akorát na ten sjezd nebylo tak dobře vidět, počasí bylo nahoru dolů, trať byla trošku rozsekanější a v tomhle to bylo nepříjemnější. Až taková užívačka jako v tréninku to nebyla. Ale z jízdy mám radost, nahoře jsem udělala pár chyb, mám co dohánět, ale jinak mám z dneška dobrý pocit.

Chybu jste ve sjezdu udělala v první části. Ta druhá už byla čistá, ne?

Na začátku jsem udělala velkou chybu při nájezdu na skok. Je dobře, že z toho budu mít záběr, aspoň budeme vědět, co jsem udělala. Asi jsem tam trochu pozdě přitlačila a vyneslo mě to víc, než mělo. Zajela jsem do hlubšího sněhu a pak to doháněla. Celkově jsem s tím dost bojovala. Jak je blbě vidět pod nohy, člověka to posazuje dozadu. Ale myslím, že jsem se s tím nakonec poprala docela dobře.

Ester Ledecká v kombinačním sjezdu na mistrovství světa v Aare.

Kombinaci nakonec o pouhé tři setiny před Slovenkou Petrou Vlhovou vyhrála podruhé za sebou Wendy Holdenerová.

Mám Wendy ráda, přijde mi hrozně sympatická, vždycky za mnou přijde. Já jí teď gratulovala a ona říká: Tak co ty a slalom? Všechny holky, když zjistily, že pojedu slalom, tak se divily. Říkala mi, že mi to přeje a já jí zase popřála k tomu, že vyhrála, protože si to fakt zaslouží, jela krásně. Je to taková ložená kombinátorka, umí sjezd, je výborná lyžařka, sjede všechno. Stejně tak Peťa Vlhová. Sice nejsou specialistky na sjezd, ale Peťa si tady dá pár tréninků a pak nemá absolutně žádný problém. Čtyřikrát si to sjede a pak je ten kopec pro ni snadný.

Říkáte, že jsou obě skvělé univerzálky. Vy sama byste o univerzálnosti mohla vyučovat.

Jo, líbilo by se mi, kdyby udělali kombinaci snowboard – lyže. To bych měla i šanci, ale bohužel jsem ještě neslyšela, že by se něco takového připravovalo. Každopádně na to ale budu hodně tlačit.

V té alpské byste ale v budoucnu taky mohla mít šanci.

Mě to hrozně baví, ale co jsem slyšela, tak ji budou pro příští rok rušit (V rámci SP se uskuteční už jen na konci února v Bansku a může být jednou z posledních. Tradičnímu závodu totiž hrozí vyřazení z olympijského programu, kde byl poprvé v roce 1936, a také z kalendáře Světového poháru. Mezinárodní lyžařská federace plánuje dávat více prostoru paralelním závodům, které jsou atraktivnější pro televizní přenosy – ČTK) Prý je to nezajímavá disciplína, což já vůbec nechápu. Mi se strašně líbí a přijde mi fantastické, že je to pro univerzální lyžaře, kteří umí slalom i sjezd. Je to ale jejich rozhodnutí, nic s ním neudělám.

Během víkendu svou kariéru uzavřou dvě legendy – v sobotu Aksel Lund Svindal, v neděli Lindsey Vonnová. Jste ráda, že budete u toho?

Popravdě řečeno, radši bych byla, kdyby oba pokračovali a já bych u toho nemusela být. Byla bych radši, kdyby končili z jiných důvodů než ze zdravotních. Daleko hezčí by bylo, kdyby tu nádhernou kariéru, kterou mají, tak kdyby ji ukončili z vlastní vůle – že už je to nebaví, nebo chtějí rodinu, to by mi přišlo jako hezčí. Takhle je to strašně smutné.

Sobotní ženský trénink pořadatelé zrušili. Je to pro vás komplikace?

Po částech mám tu trať sjetou celou, navíc jsme uvažovali, že bych v sobotu stejně vůbec nestartovala. Měla jsem v posledních dnech zápřah, jezdili jsme odpoledne i slalom, takže den volna by byl stejně užitečnější. Velká komplikace to tedy není.

Jak tedy sobotu strávíte?

Asi budu hrozně dlouho spát, pak se podívám na kluky, jak pojedou sjezd. Doufám, že to pustí, protože zítra počasí taky nehlásí nic moc. No a my budeme rozebírat video, zacvičím si, abych úplně nestála, ale jinak budu odpočívat, nabírat síly a připravovat se.