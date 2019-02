Pauláthová a strach: Při včerejším tréninku sjezdu jsem se málem zabila

O čem Kateřina Pauláthová mluvila?

O mlze při závodě: „Trochu se tam prolíná, ale každý to má stejné. Naštěstí je to aspoň pomalejší, ale i tak jsem se do toho nechtěla pouštět na sto procent. V tomhle počasí neumím.“

O problémech na skocích: „Měla jsem strašné problémy na skocích, včera jsem se v tréninku sjezdu zase málem zabila. Jsem ráda, že jsem v klidu v cíli a teď se jdu soustředit na slalom.“

Fotogalerie Kombinační sjezd na MS v Aare Zobrazit fotogalerii

O těžké noci: „Měla jsem z toho stres celou noc, skoro jsem nespala. Ptám se všech trenérů a závodníků, co mám dělat, abych neletěla na patky, ale jak se leknu uprostřed, tak se postavím a tím pádem mě odstředivá síla tlačí dozadu a já letím hůř. Prostě jsem se to nenaučila.“

O slalomu: „Letos jsem ho zatím moc nejezdila. Jela jsem ho asi tak šestkrát, ale rozhodně se v něm cítím líp než ve sjezdu. Tady ta trať je navíc nádherná, baví mě to na ní. Jen nejsem vyježděná, tak uvidíme.“