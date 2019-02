Pauláthovou čeká operace kolena, SP ve Špindlerově Mlýně chce jet

Pětadvacetiletá specialistka na točivé disciplíny má potíže s kolenem od skoků na šampionátu, které jsou pro ni noční můrou. Po návratu ze Švédska šla sedmnáctá lyžařka z olympijské kombinace v Koreji na magnetickou rezonanci.

„Vaz to údajně asi vydržel, vypadá to, že z osmdesáti procent drží. Prasklý mám bohužel meniskus, ale je to ta lepší varianta,“ řekla pro svazový web.

Na domácím Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně, kde je na programu obří slalom a slalom, by ráda startovala.

„I to se možná podaří. Teď mám mít deset dní pauzu od lyží, po týdnu mám začít na kole a pak na sníh. Pokud to půjde, Špindl pojedu, pokud ne, nepojedu. Každopádně po Světovém poháru ve Špindlu jdu na operaci,“ dodala.