Biatlon nám vzal hodně talentů, ale máme další, říká bývalý běžec Buchta

„Samozřejmě že se půjdu podívat. Oba dva dny – abych věděl, jak současná světová elita běhá,“ hlásil vlajkonoš české výpravy na zimních olympijských hrách v Naganu v roce 1998. „A hodně zvědavý jsem taky na naše kluky a holky,“ podotkl dvaapadesátiletý rodák z Nového Města na Moravě.

Máte vyloženě nějakého svého oblíbence, na kterého se v závodech těšíte?

Zajímají mě například Rusové Bolšunov s Usťugovovem. Na ty se určitě rád podívám, protože mě překvapili, jak letos běhají. A pak jsem zvědavý i na Nory. U nich je to pořád sport číslo jedna, jejich závodníci jsou pokaždé hodně vysoko.

Českému týmu také věříte?

Docela jo, protože se naši v poslední době dost zlepšili. A to jak kluci, tak i holky. Rozhodně mají letos lepší výsledky než v minulých sezonách. Bude zajímavé sledovat, jak se jim tady povede.

Přesto u nás běžecké lyžování dál kulhá – tedy co se zájmu ze strany fanoušků týká. Vidíte nějaké světlo na konci tunelu?

Já myslím, že určitě máme talentované mladé závodníky. Základna, kde by se mohli rozvíjet, u nás je, tak věřím, že se to zlepší. Každý sport má svoji sinusoidu, kdy je chvilku nahoře a pak spadne dolů.

Pro mladé závodníky je mnohem lákavější biatlon...

Je pravda, že biatlon nám vzal hodně talentů. Každopádně si myslím, že běžecké lyžování bude potřeba pořád. Vždyť s běžeckým lyžováním se začíná. Než se naučíte střílet, musíte se nejprve naučit běhat na lyžích. Tak to prostě je.

Už poměrně dlouho se mluví o tom, že by se mělo běžecké lyžování zatraktivnit. Je to podle vás reálné?

Určitě by se mělo něco udělat, protože když se člověk dívá například na padesátku s hromadným startem, tak si může na hodinu a půl někam v klidu odskočit, vrátit se na posledních pět kilometrů a o nic zásadního nepřijde. Není to pro oko zrovna líbivá podívaná.

Dobře, ale co konkrétně by se tedy mohlo změnit?

Třeba by se mohly vypsat nějaké prémie, časové bonifikace, aby závodníci museli jet naplno pořád. Aby si neubírali a nebylo tam pořád jen to stereotypní tempo. Prostě je potřeba udělat něco, aby se muselo na trati pořád bojovat.

Věříte, že k něčemu podobnému skutečně dojde?

Všechno záleží na FIS (mezinárodní lyžařské federaci – pozn. red.). České lyžování s tím určitě nijak nepohne.

Na druhou stranu, v době, kdy jste závodil vy, nebylo žádné zatraktivňování běžeckého lyžování potřeba, lidi na něj koukali pořád...

No jo, ale my jsme taky měli relativně dobré výsledky ve Světovém poháru, získávali jsme medaile na mistrovstvích světa i na olympiádách. Podle mě je to ale také hodně dané dobou než lidmi, kteří u toho jsou. Prostě popularita se generací obměnila a fanoušci teď raději koukají na biatlon. Ten je atraktivní dost. Kdo špatně zastřílí, jde z prvního místa rázem dozadu a naopak.

Pořadatelé lákají na letošní Světový pohár i tím, že vstupné je zdarma. Pomůže to?

Já věřím, že jo. Naši závodníci opravdu mají lepší výsledky a jsou schopni jet i do desátého místa. Jasně, nepřijde tolik lidí jako na biatlon, ale dobrá atmosféra v Novém Městě podle mě určitě bude.

Vy jste byl dost dlouho ve Vysočina Areně správcem, pořád ještě v ní máte něco na starost?

Už nějaké dva roky ne. Začalo to být moc náročné, chtěli po mně tolik práce, že už jsem toho měl opravdu plné zuby. Potřeboval jsem změnu.

SP v Noném Městě Nové Město vítá po čtyřech letech elitu běžců na lyžích. Diváky čeká doprovodný program či speciální dráha, na níž si tradiční sport zkusí i děti. Vstup zdarma.

Sobota 18. ledna

10 km žen volně 9.45

15 km mužů volně 11.15 Neděle 19. ledna

10 km stíhací závod žen klasicky 11.10

15 km stíhací závod mužů klasicky 13.00 Více informací zde.

Ani na lyžařském svazu už nepůsobíte?

Ne, skončil jsem úplně. Ve chvíli, kdy jsem odešel z klubu, zrušil jsem i všechny ostatní aktivity. Řekl jsem si, že mi není zapotřebí, abych se angažoval.

Odešel jste z novoměstského klubu v dobrém?

(chvilku váhá) Rozloučili jsme se normálně, ale je pravda, že na to nevzpomínám moc rád.

A nechybí vám dennodenní práce v areálu a na tratích?

Ne. Občas se tam zajdu podívat, projdu se kolem, ale nic víc.

Ani zalyžovat si na tratě kolem Vysočina Areny nezajdete?

Nechce se mi, protože jsou tam strašně těžké tratě. A jelikož já teď už moc nesportuju, bylo by to pro mě náročné.

V jakém oboru nyní působíte?

Pracuji v automobilovém průmyslu, v americké firmě Cooper-Standard ve Žďáru nad Sázavou.

A baví vás tahle práce?

Úplně ne, ale takový už je život. Každé zaměstnání má svoje pozitiva i negativa.