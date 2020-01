Přípravy v Novém Městě: práce vrcholí, kde ale zaparkovat kamiony?

Už v sobotu trať obklopí nedočkaví diváci a do stop se seřadí početný zástup závodníků. Do Česka se totiž po čtyřech letech vrací Světový pohár v běhu na lyžích.

„Už se těšíme, až to vypukne,“ říká Josef Gabriel, sportovní ředitel klání.

SP v Novém Městě Nové Město vítá po čtyřech letech elitu běžců na lyžích. Diváky čeká doprovodný program či speciální dráha, na níž si tradiční sport zkusí i děti. Vstup zdarma. Sobota 18. ledna

10 km žen volně 9.45

15 km mužů volně 11.15 Neděle 19. ledna

10 km stíhací závod žen klasicky 11.10

15 km stíhací závod mužů klasicky 13.00 Více informací zde.

Do Vysočina Areny se přesune vedle početné 22členné domácí sestavy i zahraniční elita.

Norové Therese Johaugová, Johannes Klaebo, Rus Alexandr Bolšunov…

Olympijští medailisté, mistři světa, kteří vyžadují maximální komfort a servis. Jenže kvůli tomu museli organizátoři řešit i nezvyklé trable.

Kde zaparkovat všechny ty kamiony a servisní vozy?

„Je jich tak dvakrát víc, než tomu bylo před čtyřmi lety. Nemůžete je umístit po celém areálu, protože musíte dodržovat bezpečnostní pravidla, nesmí se k nim dostat žádné osoby bez oprávnění,“ vysvětluje Jan Skřička, generální sekretář závodu.

„Je to problém, a to si myslím, že na světě není moc větších areálů. Třeba takový biatlon je v tomhle o dost skromnější. Sice se říká, že je v něm teď více peněz, ale v kamionech se to tedy nepromítlo,“ doplnil.

Jinak ale organizátory nic nezaskočilo. A to hlavní - sníh - je i přes prvotní problémy podle všeho také v pořádku.

Pro závodníky je připraven zkrácený okruh, na němž se nachází od šedesáti do sto dvaceti centimetrů silná sněhová vrstva. Šířka trati je od šesti do osmi metrů.

S jeho výrobou pomáhala děla, která jsou na stadionu, využil se i zásobník.

„Čistě teoreticky bychom byli schopní připravit i pětikilometrový okruh, jak má správně být, ale byla by na něm jen dvaceticentimetrová vrstva. My ale chceme, aby areál fungoval celoročně, a tak si nemůžeme dovolit tady udělat vrstvu, kterou v únoru ztratíme,“ prohlásil Skřička.

Vzhledem k silné pokrývce by tak Nové Město neměly potkat stejné problémy, jako měl biatlonový Světový pohár v německém Oberhofu, kde kvůli výraznému oteplení a dešti horko těžko zvládli připravit sjízdný okruh.

„Navíc my na trati nemáme zbytkový sníh, který se někde seškrabal. To byl případ Oberhofu, kam ho vozili z exhibice v Schalke a dalších lokalit. Samozřejmě když stahujete sníh z trati, tak ho naberete i s nepořádkem a kameny. To naštěstí není náš případ,“ pochvaluje si Skřička.

Organizátoři už mají velkou část práce za sebou. „Teď vrcholí příprava areálu, co se týká spíše technické stránky než sportovní,“ říká Gabriel.

Zbývá ještě vyznačit tratě, uklidit plochy kolem sportoviště a také celkově nachystat areál pro diváky.

Většina lyžařských týmů se do Vysočina Areny přesouvá ve středu a ve čtvrtek, aby měli dostatek času se připravit a obhlédnout běžecký okruh.

Oficiální trénink je na programu v pátek.

A v sobotu to už vypukne.