Těší mě, že si premiéru odbudu doma, říká běžkyně na lyžích Havlíčková

Přípravu vám zkomplikovaly zdravotní potíže. S čím jste se potýkala?

První víkend v novém roce jsem odjela na závody do Švýcarska a po dlouhé cestě na mě padla lehčí chřipka. Takže jsem do závodů ani nemohla nastoupit. Bylo to klasické nachlazení i se zvýšenou teplotou. Hned po návratu jsem zašla k lékaři, začala jsem řešit léčbu a až do středy jsem měla úplné volno. Ve čtvrtek už jsem se cítila lépe, takže jsem poprvé vyrazila na lyže.

Jak nemoc ovlivnila vaši přípravu na víkendové závody v Novém Městě?

Přípravu určitě zasáhla. Je mi to líto, je to škoda, ale na druhou stranu tohle ke sportu taky patří a věřím, že mám ještě nějaký čas se do toho dostat. Určitě to na výkonu bude znát, ale nedá se nic dělat.

Mění se tím vaše ambice a očekávání pro domácí Světový pohár?

Je mi jasné, že výsledek nebude takový, jaký by mohl být. Ale udělám maximum, aby byl co nejlepší.

Kvůli nedostatku sněhu musejí pořadatelé zkrátit závodní okruhy. Bude to znát?

Podle mých informací pojedeme stejnou trať jako na biatlonových závodech, kterou normálně jezdíme. Pro nás běžkaře není tak těžká, původní plán byl, že se bude závodit na trati staré, kterou nikdo z nás pořádně nezná. Ale nakonec to vypadá, že pojedeme na té stejné jako vždycky. Úplně mě to nepřekvapuje, protože by se musel stát zázrak a muselo by napadnout hodně sněhu, protože velká část té původní trati je v lese a zasněžit ji není jednoduché.

Před dvěma lety jste si na hrách v Pchjongčchangu odbyla olympijskou premiéru, nyní vás čeká další významný milník v kariéře, první start ve Světovém poháru. Dá se to srovnat?

Světový pohár jsem ještě nikdy nejela, takže to pro mě samozřejmě bude velká událost. Je to jedna z mála věcí, které mi chybí, a je super, že první závod pojedu zrovna tady u nás. Mám radost, že tam bude celá moje rodina, moji nejbližší a kamarádi.

V sobotu je v Novém Městě na programu závod na 10 kilometrů. Jaká je to pro vás trať?

Myslím, že oblíbená, deset kilometrů jezdím ráda. Skiatlon už zrušili, takže patří k mým nejoblíbenějším.

SP v Novém Městě Nové Město vítá po čtyřech letech elitu běžců na lyžích. Diváky čeká doprovodný program či speciální dráha, na níž si tradiční sport zkusí i děti. Vstup zdarma. Sobota 18. ledna

10 km žen volně 9.45

15 km mužů volně 11.15 Neděle 19. ledna

10 km stíhací závod žen klasicky 11.10

15 km stíhací závod mužů klasicky 13.00 Více informací zde.

Čeká vás konfrontace s dospělými. Bude to velký skok?

Je to úplně jiný sport, jak už jsem měla možnost poznat na olympijských hrách v Koreji a mistrovství světa v Lahti 2017. Je to obrovský rozdíl. Myslím, že my mladší, kteří budeme v Novém Městě závodit, si tam spíše než pro výsledek jedeme pro zkušenosti. A až budou další příležitosti, tak na to budeme lépe připravení. A obrovskou výhodou pro nás je, že náš první start bude v domácím prostředí.

V polovině listopadu jste si z přípravy na sezonu odskočila do Argentiny, kde jste získala stříbro na mistrovství světa v běhu do vrchu. Jak se na tento úspěch zpětně díváte?

Vůbec jsem takový výsledek nečekala. Ani jsem se na mistrovství nějak speciálně nepřipravovala, podřídila jsem tomu posledních čtrnáct dní. Jinak jsem to absolvovala z plného lyžařského tréninku. Spousta lidí mi říkala, ať tam nejezdím, že to je blízko začátku sezony, ale teď zpětně jsem moc ráda, že jsem tam jela.

V Argentině vás na trati zastihl déšť, stejně jako před Vánoci na závodech v Rakousku v St. Ulrichu am Pillersee. Nakonec vám tedy běh do vrchu do přípravy na sezonu zapadl.

Vzpomněla jsem si na to a říkala jsem si, že to je opravdu výborné, že kdykoli přijedu na závody, tak je vždycky hnusně. Tak doufám, že teď v Novém Městě to bude jiné. Ale nijak zvlášť mi to nevadilo. Jsem zvyklá trénovat za každého počasí, vždycky říkám, že není špatné počasí, jen špatné oblečení. Běžecké lyžování není sport, u kterého když prší, tak se zavřete do haly. U nás se venkovní prostředí nedá ničím nahradit. Takže jsem zvyklá.

Jak tedy hodnotíte svůj vstup do sezony?

Letos tolik nekladu důraz na výsledek, prostě jak to bude, tak to bude. Cítím, že jsem ve spoustě věcí udělala progres, lyžování mě hodně baví a motivaci mám jako nikdy dřív. Baví mě trénovat, baví mě závodit. Ale zatím jsem startovala jen na dvou závodních víkendech, ve Švýcarsku jsem musela vynechat. Takže na nějaké hodnocení je ještě hodně brzo, nechala bych to na konec sezony. Ale všechno se zatím vyvíjí podle očekávání. Je to zatím průměrné.

Letos vás čeká maturita na gymnáziu ve Vimperku. Zvládáte školu skloubit se sportem?

Je pravda, že moc času doma netrávím. Ale jelikož jsem měla čtvrtý ročník rozložený, tak je to v pohodě, chybí mi jen nějaké seminární práce a budu se moct připravovat na maturitu. Ale ještě se na ni neučím.