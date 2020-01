Elitní běžci na lyžích opět v Novém Městě. Světový pohár láká i na Čechy

Prožívala skvělý vstup do sezony, pravidelně se umisťovala mezi nejlepší desítkou, jenže pak Kateřinu Razýmovou zastavily zdravotní komplikace a předčasně musela ukončit své působení na Tour de Ski.

Teď už je ale nejlepší Češka v průběžném hodnocení Světového poháru v pořádku a na blížících se závodech v Novém Městě na Moravě by měla patřit k největším domácím nadějím.

Běh na lyžích Světový pohár ve Vysočina Aréně Nové Město vítá po čtyřech letech elitu běžců na lyžích. Diváky čeká doprovodný program či speciální dráha, na níž si tradiční sport zkusí i děti. Vstup zdarma. Sobota 18. ledna

10 km žen volně 9.45

15 km mužů volně 11.15 Neděle 19. ledna

10 km stíhací závod žen klasicky 11.10

15 km stíhací závod mužů klasicky 13.30 Více informací zde.

„Naštěstí se u ní neprojevila nemoc tak, jak jsme si mysleli,“ řekl na tiskové konferenci v Praze trenér Jan Franc. „Trénink u ní teď už probíhá, jak má. Dokonce absolvovala i přípravný závod ve Vrchlabí.“

Razýmová ve finské Ruce zaběhla životní závod, když na trati 10 km klasicky dlouho bojovala o stupně vítězů a nakonec obsadila páté místo. V dalším klání v Davosu pak skončila sedmá.

„Viděli jsme, že v letní přípravě je na tom dobře, ale kdybych řekl, že sezonu odstartuje pátým místem, to bych lhal,“ přiznal Franc. „Byli jsme velmi rádi,“ dodal.

Spolu s ní se bude česká reprezentace nejvíce spoléhat na Petru Novákovou, kterou rovněž trápily zdravotní problémy. „Už se ale také dostává do formy,“ hlásí kouč.

Česká reprezentace vyšle do závodů ve Vysočina areně 22 lyžařů. Kromě stabilních členů „áčka“ dostanou šanci i nadějní junioři.

Nejistý je start Michala Nováka, který teprve o víkendu dobral antibiotika. „Definitivní rozhodnutí, jestli pojede, padne až koncem týdne,“ nastínil Franc.

A s jakými ambicemi Češi do závodů půjdou?

„Byl bych rád, kdyby se nám podařilo, aby některá z holek byla do první patnáctky. Myslím si, že se jim to může podařit,“ věří kouč. „Ale bude to velmi těžké, přijede kompletní světová špička.“

Na startu by neměly chybět lyžařské hvězdy jako jsou Norové Therese Johaugová a Johannes Klaebo nebo Rus Alexandr Bolšunov.

Zkrácené tratě, vstup zdarma

Světový pohár se v Česku koná po čtyřech letech. Navrátit běžeckou elitu zpět do stop ve Vysočina Aréně ale nebylo jednoduché. „Není to tak, že si na jaře řekneme, že ho tu budeme mít,“ říká Lukáš Sacher, viceprezident Svazu lyžařů.

Sestava české reprezentace Ženy: Kateřina Razýmová, Petra Nováková, Sandra Schützová, Kateřina Janatová, Tereza Beranová, Zuzana Holíková, Barbora Havlíčková, Petra Hynčicová, Klára Moravcová a Anna Sixtová Muži: Michal Novák (s otazníkem), Adam Fellner, Petr Knop, Jonáš Bešťák, Tomáš Dufek, Tomáš Kalivoda, Vladimír Kozlovský, Tomáš Lukeš, Jan Pechoušek, Miroslav Rypl, Luděk Šeller a Kim Žalčík.

„Je to to dlouhodobý proces. Dost nám nahrává naše běžecká historie a také to, že Vysočina je podle mě jeden z tří nejlepších areálů na lyžování vůbec,“ myslí si Sacher. „Nadále bychom měli Světový pohár pořádat v jedno až dvouletém cyklu.“

Vzhledem k nedostatku sněhu museli organizátoři zkrátit běžecký okruh z plánovaných pěti kilometrů na 3,75 km. „Myslíme si, že to je úspěch. Máme na trati navezeno osmdesát centimetrů až metr sněhu, a tak to bude v relativně luxusních podmínkách,“ pochvaluje si šéf organizačního výboru Jiří Hamza.

Program odstartuje v sobotu ženským závodem na 10 kilometrů volnou technikou, poté se na 15kilometrové trati představí i muži. V neděli se na stejných vzdálenostech poběží stíhací závody klasickou technikou.

Pro diváky si organizátoři připravili řadu doprovodných akcí, děti si budou moci vyzkoušet běžkování i další zimní sporty. Během celého víkendu bude fanouškům areál otevřen zdarma.

„Jaká bude návštěva, to je věštění z křišťálové koule. Vše se samozřejmě odvíjí od výsledků našich závodníků. Já bych si přál, aby přišlo tak dva až tři tisíce lidí,“ prohlásil Hamza.