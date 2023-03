Krutá dominance: Red Bull vyhraje všechny závody sezony, obávají se soupeři

Britský mladík Russel dokončil nedělní závod na sedmém místě, 55 sekund za vítězným Maxem Verstappenem. Přitom až do cíle bojoval o umístění s Kanaďanem Strollem a musel jet naplno, zatímco vítězný Nizozemec získal náskok hned po startu a po většinu závodu nespěchal, jen si hlídal pozici.

„Nevidím nikoho, kdo by se mohl Red Bullu postavit,“ popisoval Russell. „Možná nebudou pokaždé na pole position, protože Ferrari je v rychlosti na jedno kolo velmi silné. Ale zatím si nedokážu představit, že by jim někdo dokázal konkurovat v závodě.“

Z chvalozpěvů na soupeře nevyvedl Russella ani fakt, že v některých kolech měli soupeři mistrů světa stejné časy a dokonce Verstappen s Pérezem nezískali nejrychlejší kolo závodu. „Víte, jak to je. Brzo měli náskok, mohli si dělat, co chtěli a nepotřebovali závodit.“

Red Bull našel něco velkého

Ani Fernando Alonso s překvapivě rychlým vozem Aston Martin nedokázal Red Bullu konkurovat. I kdyby lépe odstartoval a nemusel se prodírat mezi soupeři, jeho rychlost byla jinde. Neměl totiž ani na Charlese Leclerca, kterého před cílem vyřadila závada motoru. Ale i před tím byl Monačan daleko od toho, aby byl pro Red Bull překážkou.

Když se ho po závodě novináři vyptávali, zdali před odstoupením mohl bojovat s Red Bullem, měl loňský vicemistr světa jasno. „To jsem neřešil, myslím, že na ně ztrácíme sekundu na kolo,“ překvapil Leclerc.

Do loňské sezony vstoupil vítězstvím a až do léta dokonce myslel na titul. V některých závodech bylo Ferrari lepší než Red Bull a srážela ho hlavně nespolehlivost. To se ale podle všeho letos nestane.

„V kvalifikaci jsme na tom byli dost podobně, ale na delší vzdálenost jsme najednou ztráceli sekundu, což je strašně moc. Museli najít něco velkého,“ předpokládá Leclerc, že Red Bull přišel s nějakou technickou finesou, která ho výkonnostně popostrčila vpřed.

Jedno světlo na konci tunelu přece jen jezdec Ferrari vidí - prašná ostrovní trať nabízí hodně specifické podmínky, takže možná jinde se může poměr sil proměnit. „V dalších závodech nás čekají úplně jiné okruhy, obraz se může změnit, ale nesmíme na to spoléhat. Potřebujeme makat a také najít něco, co nás zrychlí.“

Soupeři nešetřili slovy chvály a uznání, hovořili o Red Bullu v superlativech. Opatrná slova zazněla pouze od vítězů samotných.

„V porovnání s loňským rokem, kdy jsme tady (v Bahrajnu) skončili bez bodu, je to velký rozdíl,“ říká šéf mistrovské stáje Christian Horner. „Ale je důležité mít na paměti, že to je pouze jedna Velká cena, čeká nás ještě hodně závodění. Už se těším, co přinese Džidda,“ vzpomněl Saúdskou Arábii, kde se pojede za čtrnáct dní.