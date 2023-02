Předsezonní testy F1: nejrychlejší časy bral Red Bull, Mercedes zaostává

Will Buxton je britský moderátor a reportér formule 1, momentálně pracuje pro Liberty Media, tedy pro americkou společnost vlastnící práva na seriál Grand Prix. „Lando Norris vystoupil po testech z auta, šel dozadu do boxů a zoufale udeřil pěstí do zdi. Tak byl frustrovaný,“ hlásil Buxton v sobotu.

Norris je pilotem McLarenu, týmu s velkými ambicemi, který loni zklamal. Letos už asi tolik nezklame, nikdo od něj moc nečeká. V testech patřil mezi pomalejší, do toho poruchy v průběhu jízd a jezdecké chyby nováčka Oscara Piastriho. Bývalý šampion GP2 se podle všeho v nejvyšší kategorii bude ještě nějaký čas zaučovat.

V Bahrajnu jezdci formule 1 testovali od čtvrtka do soboty, pouhé tři dny. Tak málo času na přípravu auta ještě stáje Grand prix před sezonou neměly. Ale ta je čím dál delší, 23 Velkých cen zatěžuje rozpočet i lidské kapacity, takže snížení testovacích dnů byl logický krok.

Největší zlepšení? Aston Martin

Na okruhu, kde se tento týden jede první závod sezony, se představili všichni letošní jezdci. Až na Lanceho Strolla z Kanady, který se těsně před odletem zranil při tréninku na kole. Jinak však tým Aston Martin šlape. Lze ho označit za největší překvapení testovacích jízd - po celé dny zajížděl výborné časy a už se nikdo nediví Fernandu Alonsovi, že kvůli smlouvě s Astonem opustil francouzský Alpine. Podle všeho by mohl dojíždět pravidelně za třemi nejlepšími stájemi.

Velký pokrok ukázala také Alfa Romeo. Italská stáj zazářila. Patřila mezi rychlejší týmy, Číňan Čou Kuan-jü dokonce ovládl druhý den testů. Dojem trochu zkazilo poslední dějství, kdy před obědem zastavil Valtteri Bottas na dráze. Údajně šlo o závadu.

Ferrari sice tvrdí, že před sezonou svou pohonnou jednotku přestavělo a zbavilo jí nespolehlivosti, a dokonce našlo navíc třicet koňských sil. Ale možná to s vychytáním všech problémů nebylo zase tak dokonalé.

Nováček F1 Oscar Piastri se svým mclarenem v předsezonních testech formule 1 v Bahrajnu

Ale možná ano, tým z Maranella je podle všeho připraven skvěle. Na šéfovské židli skvělého motoráře a špatného manažera Mattia Binotta nahradil Frédéric Vasseur, zkušený rutinér, do loňského roku šéf Sauberu. Stoprocentně krok správným směrem. Měl by stáji dodat řád a pořádek, vždyť naposledy Ferrari dominovalo s jiným francouzským manažerem, jmenoval se Jean Todt a v kokpitu byl Michael Schumacher.

Vasseur odsunul do továrny šéfa stratégů Inakiho Rueda, v Maranellu zaujme pozici, která pomáhá podporovat sportovní prvky týmu. Za zlepšení závodní taktiky by měl odpovídat dosavadní inženýr závodní strategie Ravin Javin, který na Oxfordské univerzitě vystudoval fyziku a matematiku.

Další změny v F1 Dodavatel pneumatik Pirelli pro letošní sezonu připravil dvě nové směsi. Vyrobil zbrusu novou pneumatiku do mokra, která má být mnohem výkonnější, odvádět více vody. Takže by se mohlo závodit za prudšího deště než dosud. K řadě specifikací do sucha navíc přibyla C0, nyní bude k dispozici celkem šest typů. C0 je vlastně nová jen názvem, rovná se loňské C1, tedy nejtvrdší směsi. Naopak „přibyla“ C1, která je lehce měkčí. Vznikl tak nový mezistupeň mezi nejtvrdší, bílou pneumatikou a středně tvrdou žlutou. Podle Pirelli v nich byl příliš velký rozdíl. S pneumatikami souvisí kvalita asfaltu. Nový se pokládá pro letošní závod v Ázerbájdžánu a v Miami. Kvůli zlepšení možnosti k předjíždění se budou také měnit DRS zóny, konkrétně v Bahrajnu, Saúdské Arábii, Austrálii, Ázerbájdžánu a Miami.

Druhá místa Scuderie v obou šampionátech jsou dobrou platformou pro další sezonu a v testech se oba jezdci stabilně drželi mezi nejlepšími. Technické změny na voze nejsou u rudých nijak zásadní, snad by se daly označit za jen kosmetické. „Vychytali jsme chyby, vylepšili detaily,“ popisuje Charles Leclerc jejich hledání dokonalosti.

Dominantní Red Bull

Ale mohou opravdu získat titul? Nebude to snadné, jízdy totiž ovládl mistrovský Red Bull. Nejrychlejší ze všech byl Sergio Pérez, Max Verstappen zase dominoval první den na dráze... Ano, samozřejmě, tři dny v Bahrajnu byly jen testy, týmy mohou blafovat, hrát levou. Ale v posledních letech to tak většinou nebylo, a kdo zazářil před sezonou, uspěl i v prvních závodech. A Red Bull byl letos nejrychlejší. Na rozdíl třeba od loňského roku, kdy bylo z počátku roku lepší Ferrari.

Red Bull v zimě oznámil, že začal spolupracovat na vývoji pohonné jednotky pro rok 2026 s automobilkou Ford, ale ničím jiným nepřekvapil - nezměnil ani personální obsazení, ani technické zázemí. Naopak posílil o Daniela Ricciarda, který se po propadáku v McLarenu vrátil jako třetí jezdec. Problémy řešil jen v továrně - jako šampioni mohou aerodynamický tunel využívat jen v 70 procentech času, které mají slabší stáje, a k tomu přibyl trest za překročení rozpočtového stropu – dalších deset procent času pryč. „Poznamenalo nás to už před sezonou,“ stěžoval si Christian Horner. Jenže Max Verstappen určitě horší nebude, Sergio Pérez také ne a potvrdilo se to hned v únorových testech.

Ani v Mercedesu nemají potíže s jezdci, naopak George Russell dokonce minulý rok Lewise Hamiltona porazil, silní budou oba. A navíc, do třetí sedačky se posadil Schumacher. I když jen Mick. Ale to je vedlejší, bývalí šampioni potřebovali přes zimu hlavně vychytat všechny bolesti nového designu jejich stroje, což se jim údajně povedlo. Údajně. Hned několik věcí totiž naznačuje, že se Mercedesu letos zase dařit nebude...

Lewis Hamilton s novým vozem mercedes v předsezonních testech formule 1 v Bahrajnu

Například George Russell se nechal slyšet, že vítězství v Bahrajnu neočekává. Proč jezdec bývalého mistrovského týmu něco takového říká? Musí k tomu mít důvod. Lewis Hamilton se diplomaticky zdržel ostřejších komentářů a snažil se hledat pozitiva, třeba že „naše auto je klidnější a stabilnější platforma než loňské W13“. To asi fanoušky neohromí. A potom přišly testy, v nichž nebyl Mercedes z nejrychlejších ani nejspolehlivějších. Poslední den testů sice Lewis Hamilton vylétl na druhé místo, ale předtím zůstal George Russell kvůli závadě hydrauliky stát přímo na dráze. Momentálně by se na Mercedes sázet nevyplatilo.

Ti druzí

Co dál? Alpine zase začne s autem nabarveným narůžovo a do závodu ještě prý stihne přivézt novou specifikaci, časy v testech totiž nebyly nejlepší. S nováčkem v týmu Pierrem Gaslym se poměří Esteban Ocon, což může být zajímavé. Stejně staří Francouzi se znají od prvních závodních krůčků v motokárách a vzájemná rivalita postupně přerostla v nenávist, možná je tým bude muset krotit.

Pilot Ferrari Charles Leclerc v předsezonních testech formule 1 v Bahrajnu

Americký Haas vstoupí do sezony se spolehlivým, ale notoricky neúspěšným Nikem Hülkenbergem a divokým Dánem Kevinem Magnussenem, který si sedačku udržel. Druhým letošním nováčkem je, po už zmiňovaném Piastrim v McLarenu, americký pilot Logan Sargeant ve Williamsu. Přišel z formule 2.

Kokpit AlphaTauri po Pieru Gaslym, který zkouší štěstí v sedačce Alpine uvolněné Alonsem, získal skoronováček a krajan Verstappena Nyck de Vries, který má na kontě (a úspěšně, dojel na bodech) jednu Velkou cenu. Přesto bude malý italský tým podle všeho soupeřit s Williamsem o post posledního v cíli.

Nejrychlejší časy testů F1 v Bahrajnu:

1. den jezdec tým čas počet kol 1 Max Verstappen Red Bull 1:32.837 min. 157 2 Fernando Alonso Aston Martin 1:32.866 60 3 Carlos Sainz Ferrari 1:33.253 72 4 Charles Leclerc Ferrari 1:33.267 64 5 Lando Norris McLaren 1:33.462 40 6 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.508 83 7 Alex Albon Williams 1:33.671 74 8 Čou Kuan-jü Alfa Romeo 1:33.723 67 9 George Russell Mercedes 1:34.174 69 10 Logan Sargeant Williams 1:34.324 75

2. den jezdec tým čas počet kol 1 Čou Kuan-jü Alfa Romeo 1:31.610 min. 133 2 Max Verstappen Red Bull 1:31.650 47 3 Fernando Alonso Aston Martin 1:32.205 130 4 Nyck de Vries AlphaTauri 1:32.222 74 5 Nico Hülkenberg Haas 1:32.466 68 6 Carlos Sainz Ferrari 1:32.486 70 7 Logan Sargeant Williams 1:32.549 154 8 Charles Leclerc Ferrari 1:32.725 68 9 Oscar Piastri McLaren 1:33.175 74 10 Pierre Gasly Alpine 1:33.186 59