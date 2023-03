Padouch i zábavný génius. Zručný, odhodlaný, chytrý, velebí Alonsa

„Tohle je až moc dobré na to, aby to byla pravda. Co jste to zkonstruovali za auto? Je neuvěřitelně nádherný pocit ho řídit,“ rozplýval se ve vysílačce.

Start se mu přitom nepovedl, a tak musel předjíždět.

Během závodu se dostal před George Russella, Lewise Hamiltona a nakonec po nádherném španělském souboji ukázal zadní difuzor i Carlosi Sainzovi. Vysílačkou znělo nadšené: „Yes! Bye, bye!“

„Byl to vzrušující a adrenalinový závod. Snad si to lidé užili, my určitě,“ popisoval.

Snad?

Vždyť kdyby si člověk zapnul přenos až po závodě, musel by si myslet, že Alonso vyhrál.

„Ooo, Fernaaando Alooonso,“ řvali fanoušci na tribunách a přidali se i automechanici obklopující španělského pilota. Oprávněně byl zvolen Jezdcem dne, dojel si pro 99. pódium kariéry. Nadšení z něj doslova stříkalo.

Mistr špatných rozhodnutí

Ale divíte se mu?

Nebo euforii jeho fanoušků?

Zvlášť těch, co si Španěla pamatují ještě ze začátku milénia. Z doby, kdy začínal svět formule 1 okouzlovat v barvách podprůměrného Minardi. Z doby, kdy utnul éru Michaela Schumachera a dvakrát se stal mistrem světa v Renaultu. Mimochodem, tehdy v 24 letech nejmladším v historii.

„Schumacher byl nesporným vládcem formule na začátku 21. století. Výhry a tituly získával neslýchanou rychlostí. Bylo zapotřebí někoho velmi speciálního, aby legendu Ferrari sesadil z jeho trůnu. Fernando Alonso to dokázal,“ píše se na oficiálních stránkách formule 1.

Ty časy dávno odvál vítr.

Alonso se v dalších letech podle mnohých stal mistrem špatných rozhodnutí.

„Od té doby, co z Renaultu v roce 2006 odešel do McLarenu, prakticky neměl dominantní auto. I ve Ferrari měl vždycky o něco horší nebo ne tak spolehlivý vůz jako tehdy Sebastian Vettel v Red Bullu,“ všiml si Will Buxton, dlouholetý formulový novinář.

O posledních letech v McLarenu nebo Alpine se není potřeba bavit.

Alonso byl rád, když do rukou dostal alespoň formuli, která byla schopná závodit ve středu pole. Aby s ní dojížděl na stupních vítězů? Nebo aby vyhrál? Sám by se těmto představám nejspíš vysmál.

I proto si z formule na dva roky odskočil. Vyzkoušel si Indy 500, dvakrát vyhrál 24hodinovku v Le Mans, jednou taky tu v Daytoně, rovněž objel Dakar, než se vrátil.

Jsem padouch

I přes neúspěchy a marné snahy dobýt třetí titul mistra světa byl v různých anketách pravidelně volen za nejlepšího pilota na startovním roštu. Vyhrával ankety fanoušků, expertů, dokonce i samotných jezdců.

V jiném, paralelním světě, ve kterém by měl podobně výkonné auto jako třeba Lewis Hamilton při dlouhé éře Mercedesu, bychom možná právě o Alonsovi mluvili jako o nejlepším pilotovi historie.

Vždyť i teď v 41 letech se vyznačuje ohromnou rychlostí, brilantním taktickým i závodním umem, ostrým smyslem pro detail a neúnavným odhodláním vítězit.

Na druhou stranu, je nutné dodat i to B...

Za některá špatná rozhodnutí si může i sám. Rozhodně není typem, se kterým by bylo úplně jednoduché vyjít. Když se mu něco nelíbí, prostě to řekne, diplomacii neuznává, což mnohým vadilo. A i proto v posledních letech nedostával nabídky z nejlepších týmů světa.

„Víte, ve formuli 1 vždycky budete mít ty hodné, rytířské piloty. A pak tu budou padouši. Já jsem rozhodně to druhé,“ smál se před kamerami Netflixu v nové řadě populární série Drive to Survive.

Ono, i když loni v polovině sezony Alpinu oznámil sbohem, šéf týmu Otmar Szafnauer se mu až vysmíval. Nechápal, proč odchází do horšího Aston Martinu.

Nutno přiznat, že v té době se mu posmívali i mnozí další. Zelené vozy na tom byly tragicky, patřily spíš na chvost startovního pole.

Až ke konci sezony loučící se Sebastian Vettel ukázal, co v autě může dřímat.

Ale že pak Alonso vstoupí do sezony takhle? Aby v zeleném voze vyhrával nebo dojížděl na prvních třech místech v předsezónních testech?

Stát se to může, testy mohou klamat, říkali mnozí. Jenže španělský matador v těch výkonech pokračoval i v trénincích, kvalifikaci, a nakonec i v nedělním závodě.

„Měli bychom ho pokaždé přinutit začít závod zezadu, jen abychom viděli, kam až se může dostat. Zručnost, odhodlání, chytrost. Závodní génius,“ ocenil Španěla mistr světa z roku 1996 Damon Hill.

Tak tedy: Viva, Fernando!