PITWALK S KAROLINOU: Zastaví kletba prvního závodu rozjetého Maxe a slzy tifosi?

Kdo před vypuknutím závodu v Bahrajnu sledoval sociální sítě Maxe Verstappena a Charlese Leclerca, ten si v komentářích musel všimnout stále se opakující fráze.

Kletba prvního závodu.

Ten, kdo po první Velké ceně stojí na nejvyšším stupínku, totiž už řadu let není na konci sezony korunován mistrem světa. Tušíte, komu se to povedlo naposledy?

Nicu Rosbergovi v roce 2016. Následně přišla série čtyř titulů mistra světa pro Lewise Hamiltona, první závod ale nikdy nevyhrál.

Tedy až předloni, jenže jak to pak dopadlo s mistrovským titulem, mají před očima stále asi všichni fanoušci stříbrných šípů. Vloni vyhrál v Bahrajnu Leclerc a na konci sezony byl rád, že skončil aspoň druhý.

Proto fanoušci Charlese Leclerca (včetně mě, přiznávám) pilotovi po kvalifikaci psali komentáře, ať hlavně dojede druhý a nevyhrává, aby na sebe kletbu neuvalil. Nikdo ale asi nečekal, že nedojede vůbec.

Na druhou stranu, první závod loni nevyšel ani Verstappenovi a mistrem světa se nakonec i tak stal. Nabízelo by se, že letos se to samé může povést i jezdci z Monaka.

Jenže…

Zásadní rozdíl je v tom, že Verstappen sedí v Red Bullu. Nyní v bezkonkurenčně nejlepším autě na startovním roštu. Oproti tomu Leclerc sedí v autě, které je sice silné, ale stále není vyladěné a očividně má velké problémy, co se spolehlivosti týče.

Věřit, že se letos Leclercovi povede to, co Verstappenovi minulý rok, je asi jen zaslepené doufání fanoušků italského týmu.

Red Bull by mohl doplatit jedině na to, že měl kvůli překročení rozpočtového stropu značně omezený čas ve větrném tunelu, což by se na výkonu monopostu mohlo odrazit v druhé polovině sezony.

Upozorňoval na to i samotný šéf týmu Christian Horner. Prý je to jedna z věcí, které se v týmu bojí.

Max Verstappen, vítěz Velké ceny Bahrajnu

Všichni by se ale měli bát ještě něčeho, nebo spíš někoho jiného. Fernando Alonso potvrdil, že to, co předváděl v testech a trénincích, nebyla náhoda a letos s ním musíme všichni počítat.

Je mu sice jednačtyřicet, ale předvádí mnohem lepší výkony než zbytek jeho kolegů. Kolegů, kteří třeba ani nebyli na světě, když poprvé do formule 1 vstoupil. Například Oscar Piastri se narodil až měsíc poté, co Alonso debutoval.

Co nám tedy první závod ukázal? Asi nic, co bychom nečekali. Sezona to ale, třeba díky Alonsovi a problémům Ferrari, bude jako vždycky určitě zajímavá.