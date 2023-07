Ke snídani i tři pytlíky rýže, po etapě gumoví medvídci. O jídelníčku Tour

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

U trati stojí člen týmu, který závodníkovi předá taštičku. Ten z ní vezme bidon, gely, několik tyčinek. Něco strčí do pusy, zbytek do kapsy na později. Je jasné, že jen silné nohy nestačí. Když jim nedodáte energii, jsou vám k ničemu. Jenže... Jak na to? Správná cyklistická strava je velký oříšek, věda. Pojďte s námi nahlédnout do menu Tour de France.