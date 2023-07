Sledoval jsem stín. Jak Pogačar vyhrál další bitvu v psychologické válce

Před 11 tisíci lety to ještě byla činná sopka. Když vyhasla, vybudovali na jejím vrcholu Merkurův chrám, největší horský svatostánek v římské Galii. Dedikovali jej božskému ochránci cestujících a obchodníků. Koho z kněží by však tehdy napadlo, že stovky let poté, co se chrám zřítí, se toto místo stane svatyní mužů cestujících na kolech.