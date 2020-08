Přípravy Czech Tour? Náročné! přiznává promotér. Na buldozer nakonec nedošlo

„Letošní přípravy byly opravdu velmi náročné. Nebylo poslední měsíce dne, kdy by nevznikl na trase nějaký problém,“ líčí Vašíček, promotér závodu z TTV Sport Group, který dostal do Česka šest týmů z hvězdné World Tour. Covidu navzdory!

„Dokonce se v zoufalství uvažovalo, když už nebyla žádná možnost, že si přibližně dvacet metrů silnice uděláme sami buldozerem, který už jsme měli nachystaný. Ale díky vstřícnosti místní pily v obci Starý Jičín jedem přes jejich dvůr.“

„Všichni moc dobře víme, že každý závod může být poslední, takže si všichni užívají, že můžou závodit. Máme nějaké závody za sebou a už si něco takového moc nepřipouštíme. Člověk už si tím nechce zatěžkávat hlavu,“ řekl ČTK Petr Vakoč z prokontinentální stáje Alpecin-Fenix.

„Prostě letošní omezení dle reglementu UCI jsou velká, ale kdy na vlastní oči uvidíte světové cyklisty v rouškách na Moravě. Tak vzhůru do Jeseníků a Beskyd a medlovský kopec zase po nějakém čase ožije,“ zve fanoušky Vašíček.



Dvanáctý ročník mezinárodního podniku v silniční cyklistice má nejkvalitnější obsazení. Na úvodní časovce nechyběl ani dlouhodobě nejlepší domácí tým Elkov Kasper nebo český reprezentační výběr.

Zatímco loni startovaly z World Tour týmy Mitchelton-Scott a Bora-hansgrohe, letos vedle nich slibuje aktuální startovní listina z elitní série ještě stáje BahrajnMcLaren, Jumbo Visma, Sunweb či NTT, jejíž barvy jinak hájí také Roman Kreuziger.

„Jsme nadšeni, že se na startu objeví opravdová světová špička a nabídne našim divákům nezapomenutelné zážitky,“ povídá Vašíček.

Pro jezdce připravil náročnou trať se šestnácti vrchařskými prémiemi. Trasa zavítá do Olomouckého, Moravskoslezského, Pardubického a Zlínského kraje a od pátku do neděle čekají závodníky tři etapy o celkové délce takřka 600 kilometrů. Vítěz bude znám ve Šternberku.

„Moc se těším, protože na Czech Tour se sejde opravdu skvělá konkurence. Hodně jsem se těšil už na časovku, protože jsem delší dobu týmovou časovku nejel, navíc tady v Uničově mě čeká s novým týmem,“ přemítal Vakoč.

Před startem si natěšeně přál: „Ze všeho nejdřív je potřeba zajet tu týmovou časovku a zajet ji dobře, protože to bude zásadní pro závod.“

Jeho stáj Alpecin-Fenix, jejíž dres obléká i Mathieu van der Poel, dojela ve čtvrtek do cíle v Uničově sedmá.

„V sestavě máme skvělého sprintera Tima Merliera, takže dalším cílem bude vyhrát etapu. Já a další kluci bychom do toho chtěli promluvit v závěrečných dvou etapách. Hlavně ta poslední se mi svým profilem hodně zamlouvá,“ nezastírá Vakoč.

Skvělý Elkov jel na hraně

Z vítězství se na trati dlouhé 18,1 kilometru stejně jako minulý rok radovali cyklisté Mitcheltonu-Scott s náskokem 25 sekund, trikot vedoucího jezdce si dnes obleče jeho australský lídr Luke Durbridge.

Druhý skončil Sunweb těsně před dánským týmem Uno-X, jenž dojel ve stejném čase.

Nejlepší český tým Elkov Kasper obsadil čtvrté místo. Sestava královéhradecké stáje sice nezopakovala druhou příčku z loňského ročníku, ale zaostala jen tři sekundy za jezdci týmu Sunweb na druhé pozici. Elkov Kasper za sebou nechal například stáje Jumbo-Visma či Bora-hansgrohe.

„Od startu jsme nasadili tempo na úplné hraně, které jsme dokázali udržet prakticky po celou dobu. Míst, kde by se dal získat další náskok, moc nebylo. Na trati navíc po celou dobu foukal boční vítr a o to to bylo obtížnější,“ řekl závodník Elkovu a olomoucký rodák Jakub Otruba.

První etapa Czech Tour nabídla týmovou časovku v okolí Uničova na Olomoucku. Vpravo na snímku je Jakub Otruba z týmu Elkov-Kasper.

Hlavní hvězdou letošní Czech Tour je Belgičan Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), světový rekordman v hodinovce. Vítězství z loňského roku obhajují jezdci stáje Michelton Scott s Lucasem Hamiltonem či bývalými mistry světa na dráze Lukem Durbridgem.



„A tak bychom mohli pokračovat, je to jen zlomek skvělých cyklistů, kteří budou předvádět výborné výkony v moravských horách,“ těší Vašíčka účast 147 závodníků, na které dohlíží dvojnásobný vítěz Leopold König v nové roli ředitele závodu.

V pátek je čeká 193,4 kilometru z Prostějova do Uničova. V dresu pro nejlepšího Čecha závodu pojede průběžně šestnáctý Michal Schlegel.