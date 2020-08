Ťoupalík skončil v Czech Cycling Tour čtvrtý, vyhrál Howson

„Podium je super, na víc by to dnes nedalo. Navíc celý tým odvedl super práci, když jsme dvacet kilometrů jako jediný tým sjížděli únik. Celkově jsem spokojený a myslím, že se nám Czech Tour opět vydařila,“ uvedl Ťoupalík v tiskové zprávě stáje Elkov-Kasper.

Dres pro nejlepšího závodníka do 23 let obhájil Jakub Otruba, jenž celkově skončil šestý. Do nejlepší desítky se z Čechů vešel ještě devátý Petr Vakoč. Obhájce bronzu Michael Kukrle byl v konečném hodnocení dvanáctý.