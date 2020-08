Královská etapa je úplně top, hlásí cyklista Otruba před startem Czech Tour

Cyklisty hradecké stáje čeká prestižní závod. „Ovšem celý letošní ročník je jeden velký vrchol, protože závodů je tolik, že se na ně nedá extra ladit,“ říká Otruba před čtvrtečním startem Czech Tour.

Restart sezony jste měl na závodech v Polsku a ve Slovinsku, kde jste skončil na 20. a 24. místě. Jaké pro vás byly?

Bylo příjemné zase závodit po takové době. Čekali jsme, že se v Polsku bude závodit už od startu až do cíle, ale balík byl docela laxní a nechávali to na nás. To jsme docela koukali. Jinak byly závody stejné jako loni, není tam nějaká změna, že by někdo trénoval doma a byl na tom hůře. Všichni jsou na tom stejně. Byla menší kratší pauza, snad už to je za námi a jede se dál.

Proč jste chyběl v nominaci týmu na závod v rumunském Sibiu?

Původní termín závodu byl hned první týden v červenci, ale pak to přeložili o dva týdny později. Když jsem viděl soupisku a věděl jsem, že tam mají přijet hodně velké týmy, navíc závod je profilem hodně těžký, tak jsem dal přednost na úvod Polsku. Tam se sice jezdí rychle, ale po rovině a v háku, což jsem bral jako lepší start, abych nebyl do dalších závodů mrtvej. Nakonec hodně týmů ze Sibiu odpadlo a závod asi byl docela v pohodě, ale mé prvotní rozhodnutí bylo kvůli lehčímu startu do sezony.

Teď už máte před sebou Czech Tour, kde jste loni získal dres pro nejlepšího mladíka a sedmé místo v celkovém pořadí. Budete usilovat o obhajobu?

Určitě. Letos je to o dost nabitější než loni, je tam šest ProTour týmů, loni byly jen dva. Bude to tedy o dost těžší, ale zase jsem o rok starší, tak se to tak kryje. Hlavně první den a časovka družstev, to bude velký cíl pro náš tým. A pak se udržet nějak v celkovém pořadí jako loni.

Jakub Otruba na pódiu s hosteskami a v bílém dresu pro nejlepšího mladíka na Czech Tour 2019.

Loni jste v časovce nechali za sebou i Boru. Bylo dobré poznat, že i v takových týmech závodí obyčejní smrtelníci?

Náš tým už tu vyhrál časovku tři roky zpátky, takže to pro nás nebylo nic nového. Ale je super se takto porovnat, a když je k tomu skalp ProTour týmu, je to velká motivace. A také parádní výchozí pozice do etap.

Dá se vytušit, s jakými sestavami do Česka přijedou WorldTour týmy?

Těžko říct, ale od 1. srpna začínají naplno závody ProTour, takže se dá čekat, že nepřivezou ty úplně top výběry. Jenže i druhý výběr z těchto týmů se samozřejmě počítá. Pro nás je to ale vedle domácího mistráku vrchol sezony.

A využít můžete i znalost tratě, která je každý rok podobná. Hraje to roli?

Hodí se to dost. I když se zrovna jede v klidu, tak víte, kde jsou jaké díry, a můžete bouchnout. A pak také víte, kdy přijde jaký kopec a technické místo, je to strašně velká výhoda, o tom není pochyb.

Máte nějaká svá oblíbená místa?

Celou tu oblast, v níž se Czech Tour jede, mám rád. Ale závěrečná etapa s cílem ve Šternberku je pro mě i pro Michaela Kukrleho, který tam byl loni třetí, úplně top.

Takže v královské etapě se chcete ukázat?

Určitě. Ale hlavně bych rád pozval fanoušky, ať se přijdou po dlouhé době mrknout na pořádné závody. Bude se určitě na co dívat.

Nemáte obavy, že se vše může kvůli koronaviru ještě nějak zašmodrchat?

Myslím, že toho bylo už docela dost. Naposledy ještě omezení sportovních akcí v Moravskoslezském kraji. Ale teď už je to všechno zpátky a doufám, že už se to nevrátí.

Jaký je váš další program?

Čtyři dny po Czech Tour se pojede Tour de l‘Avenir, to je taková novinka, kterou mi říkal reprezentační trenér před týdnem. A potom ve Francii zůstáváme až na mistrovství Evropy.

Letos se vás patrně naposledy týká Závod míru do 23 let v Jeseníkách. Vecpete ho do letošního nahuštěného programu?

Je to začátkem září a pokud bude, mám ho v plánu. Bude to taky jeden z vrcholů, i když celý letošní rok je jeden velký vrchol, protože závodů je tam tolik, že se na ně nedá extra ladit. Spíš si nějak hlídat závodní formu a zkrátka ji udržet. Ladit ji na konkrétní závod a dát si pak týden oraz, to jde, když je klasický rok, ale letos na to není prostor. Bude to od jednoho závodu k dalšímu a mezi tím tak čtyři dny. To si člověk sotva stihne dát oraz, musí protočit nohy a jít zase na sraz.

Dá se nějak odpočinek a regenerace urychlit?

Jen si dát nějakou masáž, správně jíst a omezit cestování na úplné minimum. Ale to děláme pořád, to je podstatné stále.