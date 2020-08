Tým Elkov Kasper zahájil Czech Cycling Tour čtvrtým místem v časovce

Z vítězství se stejně jako minulý rok radovali cyklisté Mitcheltonu-Scott, jednoho ze šesti worldtourových týmů na silně obsazeném závodě. Elkov Kasper za sebou nechal například stáje Jumbo-Visma či Bora-hansgrohe.



„Od startu jsme nasadili tempo na úplné hraně, které jsme dokázali udržet prakticky po celou dobu. Míst, kde by se dal získat další náskok, moc nebylo. Na trati navíc po celou dobu foukal boční vítr a o to to bylo dnes obtížnější,“ uvedl v tiskové zprávě jeden z členů české sestavy Jakub Otruba.

Mitchelton-Scott zvítězil s náskokem 25 sekund, trikot vedoucího jezdce si v pátek obleče jeho australský lídr Luke Durbridge. Druhý skončil Sunweb těsně před dánským týmem Uno-X, jenž dojel ve stejném čase. Elkov-Kasper měl odstup 28 sekund, v dresu pro nejlepšího Čecha závodu pojede průběžně šestnáctý Michal Schlegel.

Druhá etapa z Prostějova do Uničova bude měřit 193,7 km. Závod končí v neděli.