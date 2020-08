Czech Tour se nám opět vydařila, zářil Ťoupalík po čtvrté pozici v celkovém pořadí

Druhý skončil jeho týmový kolega Novozélanďan Jack Baue, třetí norský jezdec Markus Hoelgaard (UNO-X Pro Cycling Team).



Snad ještě větší peckou je ovšem počínání hradecké stáje Elkov Kasper. Adam Ťoupalík dojel v poslední etapě z Mohelnice do Šternberka (179,2 kilometru) třetí a to jej v konečném pořadí vyneslo na čtvrté místo. Hradecký tým navíc vyhrál soutěž družstev, porazil všech šest worldtourových stájí!

„Pódium je super, na víc by to dnes nedalo. Celý tým odvedl super práci, když jsme dvacet kilometrů jako jediný tým sjížděli únik. Celkově jsem spokojený, Czech Tour se nám opět vydařila,“ zářil Ťoupalík v cíli. „Pro tým to byl důležitý závod a náš výsledek považuji v tak silné konkurenci za velice dobrý.“

Do elitní desítky individuálního pořadí se prosadili i další čeští cyklisté. Jakub Otruba (Elkov Kasper) skončil na skvělém šestém místě, navíc ovládl soutěž mladých jezdců do 23 let. Devátou příčku obsadil vítěz české tour z roku 2015 Petr Vakoč (Alpecin-Fenix). Obhájce bronzu Michael Kukrle, byl v konečném hodnocení dvanáctý.

Poslední etapa byla vskutku královská, na jezdce čekalo devět vrchařských prémií v úmorném vedru. Již na desátém kilometru ujela pětice, která však v průběžném pořadí nefigurovala mezi nejlepšími. Ve Velkých Losinách měla k dobru skoro pět minut. To již však vjeli na stoupání na Dlouhé stráně a ještě před vrcholem je dostihla skupina 28 jezdců, chyběl v ní ale ve žlutém jedoucí Australan Kaden Groves (Mitchelton Scott). Bylo jasné, že se opět bude měnit lídr závodu.

Adam Ťoupalík.

V následném stoupání na Červenohorské sedlo uniklo trio Pascal Eenkhoorn (Niz./Team Jimbo Visma), Felix Gall (Něm./Team Sunweb) a Jimmy Janssen (Niz./Alpecin-Fenix). V čele vydrželi na horských prémiích na Vidly, Lyře i Hvězdě, ale hned po nájezdu na první ze čtyř okruhů v cílovém městě Šternberku je dostihlo hlavní pole, a tak se tradičně rozhodovalo při stoupání po kostkách na trati Ecce Homo.



V posledním kopci získali malý náskok Howson a Hoelgaard a v tomto pořadí projeli cílem, skupinu pronásledovatelů přivedl do cíle Adam Ťoupalík.

„Když v posledním kole ti dva odskočili, tak jsem neměl sílu se jich zachytit. Ve sjezdu jsem se snažil dostat co nejvíce dopředu, v poslední zatáčce jsem skočil Eenkhoorna a bylo z toho skvělé třetí místo,“ vydechoval Ťoupalík. „Od extrémně náročného stoupání na Dlouhé stráně se jelo hodně rychle a cítil jsem se dobře. Kluci uprchlíky sjeli a nakonec jsem spokojen já i celý tým.“