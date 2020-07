Organizátor Czech|Tour: Jsme nadšeni, že se na startu objeví světová špička

Největší tuzemský etapový závod startuje 6. srpna a letos i s nebývalým počtem stájí elitní kategorie. „Máme přihlášených šest WorldTour týmů, taková konkurence v České republice ještě nezávodila. Jsme nadšeni, že se na startu objeví opravdová světová špička a nabídne našim divákům nezapomenutelné zážitky,“ věří Vašíček.



Ve startovní listě nechybí loňští vítězové z australské stáje MitcheltonScott ani další loňský účastník německá Bora-Hansgrohe, další týmy nejvyšší kategorie jsou Bahrain McLaren, Sunweb, NTT Pro Cycling a Jumbo-Visma. „Ani Pro Continental týmy rozhodně nebudou jen do počtu. Už jen nový tým naftařů z Uno X a hlavně Alpecin Fenix s Petrem Vakočem, Saschou Modolem a úřadujícím mistrem Belgie Merlierem. A další skvělé týmy z Belgie Sport Vlaanderen a Bingoal WB,“ vyjmenoval Vašíček v tiskové zprávě.

Tři týdny před startem ještě není jasné, jací závodníci se na silnicích v Olomouckém a Moravskoslezském kraji představí. Loni mezi nimi vyčníval čerstvý vítěz etapy na Tour de France Jihoafričan Daryl Impey.

Letos si takovou vizitku nikdo nepřiveze už jen z toho důvodu, že nejslavnější závod světa má posunutý termín až za Czech Tour. „Přesné soupisky týmů budeme vědět tak týden či deset dní předem. Ale jednu perličku už víme, VIP osobnosti bude vozit v partnerském voze Jaguar olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý,“ doplnil Vašíček. Čeští fanoušci se mohou těšit alespoň na Petra Vakoče, který v rozhovoru pro MF DNES potvrdil, že by se měl na Czech Tour představit. Další domácí želízka obstará nejúspěšnější tuzemská stáj Elkov Kasper, která loni na domácích silnicích předčila i sestavu Bora-Hansgrohe. V první desítce měla čtyři zástupce a Michael Kukrle bude letos obhajovat třetí místo. „Letos bude chtít Elkov Kasper skvělé úspěchy z minulého roku určitě obhájit,“ těší se Vašíček.

Uničov místo Ostravy

Czech Tour si léta drží osvědčený koncept úvodní týmové časovky a tří etap, které lze pojmenovat jako Hanácká, Beskydská a Jesenická. Během nich projedou křížem dva kraje a vymetou nejvyšší sedla dvou pohoří. Cílová nedělní etapa tradičně nabízí divácky vděčné okruhy přes Šternberk po trati Ecce Homo i s atraktivním stoupáním po kostkách kolem hradu, kde se loni sešly stovky fanoušků.

Letos museli organizátoři na poslední chvíli měnit dějiště úvodní časovky, loňský experiment s Ostravou se letos nezopakuje. „Všechno bylo domluvené, včetně toho, kdy se vypnou semafory, a podobné detaily, ale nakonec v Ostravě nepojedeme. Půl roku práce vniveč. Tak bude časovka jako v předchozích letech v Uničově, na osvědčené trati do Medlova a Králové. Bylo to náročné kvůli pracím na silnicích, ale domluvili jsme se,“ potěšil Vašíčka návrat do města, které vždy bylo cyklistickou baštou.

Už dříve organizátoři oznámili změnu startu druhé, tedy Hanácké etapy. Hostitelským městem se místo Olomouce letos stane Prostějov, kde našli organizátoři větší zájem radnice. „I v letošním roce se nám nevyhnuly na poslední chvíli jak uzavírky, tak neplánované opravy tratí, ale jak s Olomouckým, tak s Moravskoslezským krajem jsme vše zvládli a nečeká nás žádné nechtěné překvapení. I když toho bylo opravdu hodně,“ uvedl Vašíček. Další komplikace pro organizátory znamenají přísná hygienická opatření, která nyní musí všechny závody provázet kvůli snížení rizika nakažení covidem-19. „Cítím, že je v pelotonu obrovská nervozita. Na startu sezony nikdo pořádně neví, co bude. UCI vydalo elaborát na třináct stran, jak se máme chovat, a vyplývá z toho hodně starostí a zařizování. Uvidíme, jak všechno dopadne. Ale věříme, že každý příznivec silniční cyklistiky má v kalendáři zaškrtnuto datum 6. až 9. srpna,“ připomněl ředitel závodu.