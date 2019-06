Jak pád opět jednou zničil Froomovy sny. Skončila pro něj i celá sezona?

Ještě v úterý Dave Brailsford, manažer týmu Ineos, vyhlašoval: „Uděláme v červenci vše pro to, abychom pomohli Chrisi Froomovi vyhrát Tour a vydláždit tak jeho místo v historii sportu a mezi pětinásobnými šampiony závodu.“

Ještě ve středu dopoledne světové sázkové kanceláře vedly Frooma coby favorita číslo 1 letošního ročníku. Před týmovým kolegou a obhájcem titulu Geraintem Thomasem i loni druhým Tomem Dumoulinem.

Jenže pak přišla z přípravného klání Dauphiné zpráva: Chris Froome upadl při projíždění trati časovky a odstoupil ze závodu.

Nedlouho poté: Existuje podezření na zlomeninu pánve.

Po převozu do nemocnice v Roanne první diagnóza: Jde o otevřenou zlomeninu stehenní kosti.

A pak i další: Navíc má zlomený loket a žebra.

Což znamenalo: Sbohem, Tour.

Manažer Brailsford tuto zvěst potvrdil: „Určitě nebude 6. července na startu. Je to pro nás obrovský šok. Potrvá dlouhou dobu, než bude moci opět závodit.“

Spekuluje se, že nemůže stihnout ani srpnovou Vueltu a mistrovství světa v Yorkshiru na konci září.

Froome se ve čtvrtek podrobil operaci. A čeká ho dlouhá léčba. Příklady cyklistických profesionálů z minulosti ukazují, že po zlomenině stehenní kosti se do závodů vrátili v rozmezí dvou až šesti měsíců.

Databáze Pro Cycling Stats (dostupná od roku 2014), tvrdí, že žádný z cyklistů, který si zlomil stehenní kost po 15. květnu, už v té samé sezoně nezávodil.

Froome si ji zlomil 12. června.



K pádu došlo v rychlosti 60 km/h ve sjezdu do cíle. Britský cyklista pustil jednou rukou řidítka, aby se vysmrkal. Vzápětí se mu stal osudným větrný poryv, při němž ztratil rovnováhu a kontrolu nad svým kolem a vletěl s ním do zídky.

Okamžitě u něj zastavili parťák Wout Poels, kouč Tim Kerrison a mechanik Gary Blem.

Všichni vytušili: Je zle.

„Ambulance dorazila velmi rychle, Chris byl ošetřen a transportován nejprve do nemocnice v Roanne a pak helikoptérou do nemocnice v St. Etienne,“ informoval Brailsford. Do St. Etienne za ním pospíchala i manželka Michelle Froomová.

„Je to jako podle Murphyho zákonů. Cokoliv se může pokazit, pokazí se. Uzdrav se brzy,“ posteskl si na Twitteru exmistr světa Michael Kwiatkowski, který měl britskému jezdci na Tour opět pomáhat.

Froomovo zranění okamžitě vyvolalo velkou vlnu sympatií napříč cyklistickým spektrem.

NEŽ DOŠLO K PÁDU. Chris Froome zdraví fanoušky.

„Ať už je to soupeř, nebo ne, a bez ohledu na to, co si o něm někteří lidé myslí, Chris je zároveň i otec rodiny, má doma dvě malé děti a manželku. Na tento lidský prvek musíme myslet v první řadě,“ vykládal Richie Porte, někdejší týmový kolega a nyní lídr týmu Trek. „Nikdo z nás nechce vidět žádného z našich protivníků trpět tak, jak nyní trpí Chris.“

Pády jej i dříve nutily vzdát

Opět jednou se tak pád postavil mezi Chrise Frooma a jeho grandtourové sny. Šestkrát na závodech Velké trojky triumfoval. Ale zároveň na nich také opakovaně padal.

Třikrát se ocitl na zemi ve 4. a 5. etapě Tour 2014. S pochroumaným zápěstím, bokem a ramenem se tehdy snažil bojovat, dokud mohl, než definitivně slezl z kola.

Na Vueltě 2015, kde usiloval o double Tour - Vuelta, upadl po třech kilometrech královské etapy v Andoře, když narazil do svodidel. Se sebezapřením a osmiminutovým mankem ještě etapu dokončil. Dodatečné vyšetření odhalilo zlomeninu zánártní kosti a Froome vzdal.

Upadl rovněž loni při projíždění trati před zahajovací časovkou Gira v Jeruzalému, tehdy se však navzdory mnohým pohmožděninám zotavil a závod po ohromujícím zvratu v průsmyku Finestre vyhrál.

Karamboly jej v minulosti potkaly též v etapách závodu Dauphiné. Zároveň však třikrát platilo: Pokud Chris Froome celé Dauphiné vyhrál, ovládl potom i Tour.

Právě ve středeční časovce chtěl učinit významný krok k letošnímu triumfu, který by byl pro něj mimořádnou psychologickou vzpruhou. Průběžně držel po klasikářských a sprinterských etapách osmou příčku se ztrátou pouhých 24 sekund, přičemž mu měly nahrávat horské profily závěrečných tří etap.

„Chris pracoval neuvěřitelně tvrdě, aby se před Tour dostal do současné fantastické formy,“ uvedl Brailsford. „Už velmi dlouho jsem ho neviděl na takové úrovni. Byl nesmírně motivovaný! Co se nyní stalo, je pro něj nesmírně tvrdé.“

Bez něj bude úplně jiná i letošní Tour.

Lídry Thomas i Bernal?

Froome měl být ve Francii spolulídrem týmu Ineos (bývalý Sky) s Geraintem Thomasem. „Až v průběhu závodu se ukáže, kdo z nás dvou je na tom lépe,“ tvrdil, přestože v zákulisí se hovořilo o tom, že Brailsford je odhodlán upřednostnit z této dvojice Frooma.

Nyní by tedy mohla připadnout role jasné jedničky týmu Thomasovi. Současně je však pravděpodobné, že záložním lídrem stáje se stane teprve dvaadvacetiletý megatalent Egan Bernal.

Kolumbijec kvůli pádu a zlomenině klíční kosti pro změnu přišel v květnu o start na Giru. „Ale tím silnější bude na Tour,“ tvrdí Thomas.

Brailsford zatím nechce říci, jak budou rozděleny Thomasova a Bernalova role. „Na to je ještě příliš brzy. Teď je nejdůležitější, aby se Chrisovi dostalo té nejlepší možné lékařské péče a znovu namotivovat tým. Je to pro nás emocionální rána.“

Pokaždé, když Tour přijde o mnohonásobného šampiona, změní to její ráz. Tak jako v ročníku 1976 bez Eddyho Merckxe, v roce 1983 bez Bernarda Hinaulta, v roce 1997 bez Miguela Induraina.

„Neúčast Chrise je pro něj, ale i pro cyklistiku devastující,“ prohlásil loni druhý Tom Dumoulin. „Byl hlavní postavou Tour, kterou každý sledoval. Ineos přiveze i bez něj skvělý tým s Thomasem a Bernalem, ale kdyby Chris startoval, byl by on číslem jedna.“

Zda Chris Froome v budoucnu ještě zaútočí na vysněný pátý titul z Tour de France, ukáže až čas.

Přece jen, je mu už 34 let.

„Je jedním z nejtvrdších chlapíků v pelotonu. Tím, jak trénuje i jak žije. Nemůžete ho odepisovat,“ vyzývá Richie Porte.

Také Alexandr Vinokurov si na Tour 2011 zlomil stehenní kost. O rok později se v 38 letech stal v Londýně olympijským vítězem.

„Chris byl sražen k zemi, ale není mimo hru,“ ujišťuje na Instagramu jeho dlouholetý pomocník Luke Rowe a připojuje fotografii, jak se žlutým Froomem popíjeli v závěrečné etapě Tour 2017 šampaňské.

Dave Brailsford přidává: „Chrisova mentální síla a odolnost je obrovská. To mu pomůže, aby v cyklistice ještě zamířil na ty největší cíle. A my mu pomůžeme.“