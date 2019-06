Nový Froome. Britský cyklista se vrátil zpátky v čase, zase je hladový

Necelý měsíc před startem Tour, nejslavnějšího cyklistického závodu, je čtyřiatřicetiletý Brit zpátky ve formě. Přesně před rokem byl v pozici, kdy zázračně ovládl italské Giro a chystal se na vítězný double s Tour.

Zkusil to, nevyšlo to. Dolehla na něj únava ze tří týdnů putování po Itálii i stále nedořešená salbutamolová kauza.

Zase je hladový

Ve Francii dojel třetí za týmovým kolegou Geraintem Thomasem a nizozemským vyzývatelem Tomem Dumoulinem. To už se nemá opakovat, Froome už opět cítí krev.

„Zase jsem hladový,“ usmívá se. „Cítím se jako nový člověk. Stoprocentně jsem svěžejší než loni touhle dobou. Vždyť to jsem měl za sebou tři vítězné Grand Tour v řadě. Tour 2017, Vueltu 2017, Giro 2018.“

Tentokrát od loňské Tour žádné další třítýdenní martyrium nepodstoupil. Celý rok věnoval přípravě právě pro jediný závod roku. Jeho závodní kalendář je vlastně téměř kopií těch, které předcházely jeho čtyřem francouzským triumfům.

Jen role se trochu změnila. Zatímco dřív jezdil většinu klání na sebe, letos pomáhal mladším týmovým kolegům. Působil jako mentor pro Egana Bernala, Ivana Sosu, Pavla Sivakova, Tao Harta a Chrise Lawlesse, kterým pomáhal vítězit.

„Byla to úžasná zkušenost. Sám jsem mohl dobře trénovat směrem k Tour a zároveň jsem předával zkušenosti, které jsem za ty roky nasbíral. Trochu jsem se vrátil v čase do doby, kdy jsem byl sám spíše domestikem. A bavilo mě dívat se, jak kluci vítězí,“ popisoval. Teď ale přichází chvíle, kdy chce vítězit sám.

Být šéfem na Tour

Místo obhajoby titulu z Gira odjel na Kanárské ostrovy, kde už tradičně u vulkánu Pico del Teide ladil vítězné nohy.

„Tento způsob přípravy směrem k Tour máme odzkoušený a víme, že funguje. Díky tomu se teď cítím svěží, cítím se motivovaný a těším se na závody. Myslím, že v tom je ten největší rozdíl oproti loňsku. Ne že bych tehdy postrádal motivaci, ale možná jsem byl závody přesycený. Teď jsem připraven bojovat o pátý titul z Tour,“ tvrdí. Tím by vyrovnal historický rekord kvarteta Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Indurain a Bernard Hinault.

„A to je ta největší motivace, jakou můžu mít. Jen čtyři muži můžou říct, že pětkrát vyhráli Tour de France. Rád bych byl tím pátým,“ vzkazuje svým konkurentům z Dauphiné.

„Chrisův hlavní cíl je být šéfem na Tour de France. Co si pamatuju z dřívějška, kdykoliv se zaměřil pouze na Tour, ne na Giro a Vueltu, pokaždé byl na Dauphiné v úžasné formě. A letos je taky,“ má jasno týmový kolega a bývalý mistr světa Michal Kwiatkowski.

Proto přijel Brit na generálku na Tour s jediným cílem – vyhrát ji celkově. Moc dobře si pamatuje, že třem z jeho čtyř triumfů na Tour předcházelo právě prvenství na tomto podniku. Vítězství by mu navíc usnadnilo pozici v týmu.

Kvarteto Froomových triumfů má jednu společnou věc – vždycky byl jasným lídrem svého týmu. To se tento rok mění. Ani jeho celkem šest triumfů na Grand Tour mu pozici jediného lídra týmu Ineos nezaručí.

Do Francie přijede ve stejné pozici jako obhájce prvenství Geraint Thomas. K tomu navíc připočtěme mladíčka Egana Bernala, kterého z boje o titul na letošním Giru vyřadila zlomená klíční kost, ale do Bruselu, kde 6. července 106. ročník začne, by měl dorazit rovněž připraven. „Pojedeme na toho, kdo bude mít nejlepší formu,“ říká i Froome.

Jen on se ale může nesmazatelně zapsat do dějin. Pátý titul čeká.