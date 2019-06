Van Aert má na Dauphiné vítězný double. Štybar dojel ve spurtu sedmý

Poté, co na jaře bavil na kostkových klasikách a ve středu triumfoval v časovce, nyní ovládl hromadný dojezd páté etapy. Zdeněk Štybar dojel sedmý, Dauphiné dál vede Adam Yates.

Byl to belgický celek Deceuninck-Quick-Step se dvěma Čechy Zdeňkem Štybarem a Petrem Vakočem, kdo udělal nejvíc práce při stahování tříčlenného úniku dne.



Ta naháněná s Bagotem, Rossettem a de Marchim dlouho neměla konce.

Ještě sedm kilometrů před cílem mělo trio k dobru více než půlminutu, závěr páté etapy navíc byl velmi technický.

Na čele pelotonu se protáčel i tým Ineos s Borou, tři kilometry před cílem byl ale odstup mezi oběma skupinami stále 15 vteřin.

 4 KM - #Dauphiné



⬆ L'équipe @BORAhansgrohe reprend le manche dans le peloton .



⬆ @BORAhansgrohe riders back to the front of the pack. pic.twitter.com/0UOsLWpWUV