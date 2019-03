Sprint, Krčmářův stříbrný závod: Mohl jsem do toho třískat a nic nebolelo

Jste stříbrný olympijský medailista z této disciplíny.

Jsem - a jsem za to moc rád. Ale letos je úplně jiná, nová sezona. A já zůstávám nohama na zemi. Což je vidět i podle časů ze smíšené štafety. Kdybych teď řekl, že tu budu obhajovat stříbro z olympiády, bylo by to ode mě velkohubé prohlášení. Ale zároveň nechci rozhodně ani působit tak, že jsem zlomený a že si nevěřím, to vůbec ne.

Co se vám nejdřív vybaví, když se řekne sprint v Pchjongčchangu?

Úplně nejdřív? Pocit, jaký jsem při něm cítil na trati. Pocit, že najednou můžu dělat úplně všechno a že mě vůbec nic nebolí.

Jaká čísla mají Češi a vybraní závodníci pro sprint v Östersundu 1 Landertinger (Rak.)

4 Garaničev (Rus.)

9. T. Bö (Nor.)

13 Christiansen (Nor.)

15 Eder (Rak.)

17 Fillon Maillet (Fr.)

18 Windisch (It.)

23 Hofer (It.)

24 Krčmář (ČR)

27 Fak (Slovin.)

28 J. Bö (Nor.)

30 Lesser (Něm.)

32 Desthieux (Fr.)

33 Samuelsson (Švéd.)

36 Loginov (Rus.)

37 Guigonat (Fr.)

39 Peiffer (Něm.)

44 Moravec (ČR)

48 Weger (Švýc.)

57 M. Fourcade (Fr.)

65 Doll (Něm.)

67 Bjöntegaard (Nor.)

74 Krupčík (ČR)

94 Švrtecký (ČR)

Na to si vzpomenete dřív než na chvíli, kdy jste zjistil: Já opravdu budu mít medaili z olympiády?

Fakt jo. Vážně mi naskočí nejdřív ta vzpomínka ze závodu, jak jsem v Pchjongčchangu jezdil po těch jejich kopcích a mohl jsem do toho lidově řečeno třískat a vůbec nic mě nebolelo.

A co ten okamžik, kdy už bylo neoddiskutovatelné, že jste získal stříbro?

To byla samozřejmě nádherná chvíle, ta ve vás zůstává napořád a nabíhá mi husí kůže, když si ji připomínám. Ale já tvrdím, že dělám sport především kvůli okamžikům ze závodu. To není klišé, i když to tak zní. Opravdu mi spíš naskakují v mysli pocity přímo ze závodu. Ze zdejší štafety mi nejdřív naskočí pocit, jak jsem zvládl stojku a odjížděl z ní. Ty zážitky z cíle dokážou být také krásné, ale je to přece jen něco jiného.

V Pchjongčchangu byly nicméně i ty nesmírně silné. Nikdy jsem vás neviděl tak dojatého jako tehdy, dokonce jste se rozplakal.

Bylo to nesmírně silné. Umocněné tím, že jsem medaili vůbec nečekal, i tím, že jsem si najednou skutečně promítal v mysli všechno, co se předtím v mé kariéře stalo. Tu moji dlouhou cestu, kdy jsem odešel ve třinácti od rodičů, i všechny lidi, kteří se potom o mě starali. Víceméně jsem si za minutu projel v mysli všechno hezké, co jsem za ta léta s biatlonem zažil, a totálně mě to rozštípalo.

VELKÉ OLYMPIJSKÉ EMOCE. Michal Krčmář právě vybojoval ve sprintu na 10 kilometrů stříbrnou olympijskou medaili. (11. února 2018)

Vzpomínal jste před chvílí, jak jste si tehdy mohl s tělem na trati dělat, co jste chtěl. Letos nejspíš takový pocit zatím nemáte.

Měl jsem ho v Anterselvě, kde jsem skončil dvanáctý a třináctý. Pocit, že se mohu zmáčknout a jsem schopný dobře jet. Ale upřímně říkám, že letos takových závodů moc nebylo. Nebylo to z mé strany uvolněné. Tady ve štafetě mi přišlo, že problém spočívá v tom, že na šampionátu ještě nemám zapracované tělo. Věřím, že by to mohlo přijít a v některém závodě mi to sedne.

Když jste si pročetl po štafetě data a analýzy, co vám ukázaly?

Že jsem běžecky nebyl až tak moc špatný, jak jsem si původně po doběhnutí do cíle myslel. Dostal jsem sice 1:04 minuty od Johannese Bö, ale od dalších dobrých závodníků jsem byl vzdálený 20 až 35 sekund, od lidí typu Hofera nebo Wegera. Takže když vezmu v potaz, že pocit na lyžích jsem ještě nebyl ideální, nebyl to na mě až tak špatný běh. Zkraje sezony na Pokljuce jsem se cítil podobně a dostal jsem tehdy dvě minuty, tady minutu. Přestože jsem měl podobně špatný pocit, ztráta na čelo je teď příznivější. Z toho si beru pozitivní energii. Po štafetě jsem sice řekl (a stojím si za tím), že horší už to tu ode mě běžecky asi nebude, ale zároveň teď vidím, že čas nebyl katastrofální.

Pořadí sprintu mužů v SP 2018-2019 1. Johannes Bö (Nor.) 394

2. Alexander Loginov (Rus.) 264

3. Simon Desthieux (Fr.) 262

4. Benedikt Doll (Něm.) 237

5. Antonin Guigonnat (Fr.) 229

6. Tarjei Bö (Nor.) 203

7. Simon Eder (Rak.) 195

8. Martin Fourcade (Fr.) 193

9. Lukas Hofer (It.) 192

10. Julian Eberhardt (Rak.) 191

14. Michal Krčmář 138

28. Ondřej Moravec 86

57. Michal Šlesingr 22

62. Tomáš Krupčík 18

Povězte vašich pět favoritů sprintu.

Johannes Bö, Martin Fourcade, Sebastian Samuelsson, Arnd Peiffer a pak by tam mohl být z Italů buď Lukas Hofer nebo Dominik Windisch.

Martin Fourcade po dlouhých týdnech bez závodů ve smíšené štafetě úplně nepřesvědčil, třikrát při položce vleže dobíjel.

Ale jak jsem koukal na analýzy, tak v prvním kole jel rychleji než Johannes, ve druhém zůstal jen pár vteřinek za ním a až ve třetím to bylo horší. Můžeme jen spekulovat, jestli to Martina ve třetím kole už nebavilo (Francie měla velkou ztrátu), nebo na to už neměl.

Myslíte si, že Johannes Bö může na tomto mistrovství jako první biatlonista v historii získat šest zlatých medailí na jediném šampionátu?

Myslím, že ne. Ne že by na tom Johannes nebyl dobře fyzicky, ale podmínky jsou tu proměnlivé a bude potřeba i trocha toho štěstí, abyste se s nimi poprali. V šesti závodech, co ho v Östersundu čekají, si někdy i tu smůlu vybere, což ho odsune na druhé, třetí místo.

Bö už má malý glóbus Nor nemůže být v pořadí sprintu dostižen Dosavadním sedmi pohárovým sprintům v této sezoně dominoval Johannes Bö, který vyhrál pět z nich. Pouze v Oberhofu skončil druhý za Alexandrem Loginovem a naposledy v Soldier Hollow dojel pátý, když jej na nejvyšším stupni zastoupil krajan Vetle Christiansen.

Už před závody v Östersundu a Oslu tak má Johannes Bö jistý malý křišťálový glóbus za tuto disciplínu, bodově nemůže být předstižen.

U vás platí, že budete ve sprintu rád za první desítku?

S tou bych byl hodně spokojený. Hlavně se teď chci zkoncentrovat, abych jel rychleji než ve smíšence a popral se s podmínkami na střelnici. Spíš se soustředím na tohle, než abych přemýšlel nad výsledkem. Můžete to vše zvládnout, ale závod se povede více lidem a vy v něm skončíte patnáctý. Nebo se povede míň lidem a najednou budete pátý - a přitom podáte stejný výkon. Takže umístění teď tolik neřeším. Nejsem ten, kdo jde do závodu vyloženě s ambicí na medaili. A upřímně, na první desítku si věřím spíš ve čtyřpoložkovém závodě než ve sprintu.

ZATÍM NEJLEPŠÍ SPRINT SEZONY. V Pokljuce v něm skončil Krčmář desátý. V Anterselvě byl koncem ledna třináctý. Bodoval ve všech sedmi pohárových sprintech.

Přesto, vnímáte, že sprint je důležitý i z pohledu dalších závodů na mistrovství světa? Ovlivňuje jak stíhačku, tak postup do hromadného závodu.

To sice ano, ale v Hochfilzenu jsem před dvěma lety na mistrovství ani nepostoupil do stíhačky a pak jsem skončil šestý ve vytrvalostním závodě a ten masák jsem si vyjel i tím šestým místem. Neříkám, že sprint není důležitý, ale určitě to nestojí tak, že kdyby se mi nepovedl, mistrovství je ztracené. I když bude samozřejmě lepší, když se mi vzhledem k dalšímu průběhu šampionátu povede.