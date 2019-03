ONLINE: Začíná MS v biatlonu. V Östersundu se jede smíšená štafeta

Úspěchů už v této disciplíně mají mraky.



Před čtyřmi lety titul mistrů světa z Kontiolahti. Olympijské stříbro ze Soči 2014. Také světový bronz z Nového Města ještě o rok dříve.

Časem se ale situace v českém týmu změnila. Nyní by jakákoliv medaile byla příjemným překvapením.

Úvod závodu obstará tradičně Veronika Vítková. Po ní štafetu převezme česká jednička Markéta Davidová. „Jsem ráda, že ji mohu jet, ale je to zároveň i nějaká zodpovědnost,“ prozradila dvaadvacetiletá biatlonistka před startem.



Druhou polovinu závodu z českého pohledu obstarají Ondřej Moravec s finišmanem Michalem Krčmářem.

„S umístěním do šestého místa by byla velká spokojenost. A i pokud skončíme do osmého místa, můžeme si říci, že jsme zajeli dobrý závod,“ říká Krčmář.

Jak by ne, vždyť většina štafet nasadila to nejlepší, co aktuálně má.

Za Francouze tak jede sedminásobný král Světového poháru Martin Fourcade, za Nory zase ten současný Johannes Bö. Za Italky pak třeba dvě ženy v čele seriálu Lisa Vittozziová s Dorotheou Wiererovou.

Chybí naopak Laura Dahlmeierová, kterou trenéři z německého kvarteta odhlásili na poslední chvíli - jako už tolikrát v minulosti ji skolilo nachlazení.

A jaká jsou pravidla závodu?



Biatlonistky na šesti kilometrech střílejí nejprve vleže, poté vestoje. Muže na 7,5 kilometrech čeká to samé. Účastníci mají pro každou střelbu k dispozici tři náhradní náboje. Když je vyčerpají, každá další chyba znamená 150 metrů navíc na trestném kole.

Která štafeta si s nástrahami větrné střelnice v Östersundu poradí nejlépe?

Sledujte v podrobné online reportáži.