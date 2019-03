Kvarteto pro smíšenou štafetu na MS: Vítková, Davidová, Moravec, Krčmář

„O přesném pořadí úseků rozhodneme až po večerním tréninku, těsně před termínem pro nahlášením jmenovité sestavy,“ podotkl kouč mužů Zdeněk Vítek. Dá se však předpokládat, že Veronika Vítková pojede na prvním úseku.

Zatímco o nominaci Markéty Davidové nebylo pochyb, při obsazování druhé ženy se trenér žen Egil Gjelland dlouho rozhodoval právě mezi Vítkovou a Evou Puskarčíkovou.

„Řekl bych, že to bylo docela na hraně,“ podotkl Vítek. „Ale musíme brát v potaz i to, koho chceme na šampionátu nominovat do singl mixu.“

Singl mix, neboli sprint dvojic, bude totiž v příštím týdnu poprvé v historii součástí programu mistrovství světa. Čeští trenéři se kloní ke strategii, že do něj nominují jiné závodníky než do úvodní smíšené štafety.

„Kdyby tu měl někdo jet všechno, bude to blázinec,“ podotkl Vítek.

Právě Puskarčíková, coby rychlá střelkyně, se jeví jako vhodná závodnice pro singl mix, v němž význam rychlé a přesné střelby oproti jiným disciplínám vzrůstá.

„Jen si musím ten start zasloužit tím, že se předtím budu trefovat v individuálních závodech,“ podotkla Puskarčíková po prvním středečním tréninku, určeném pro biatlonisty nestartující ve smíšené štafetě. „Zatím mi tu jde střelba jak na houpačce. Včera foukalo, a tak byla problematická, dnes tu bylo bezvětří, takže byla jednoduchá.“

NEJSLAVNĚJŠÍ ČESKÁ SMÍŠENÁ ŠTAFETA. Čeští biatlonisté při slavostním vyhlášení na MS v Kontiolahti 2015 hrdě ukazují zlaté medaile. Zleva: Šlesingr, Vítková, Soukalová a Moravec.

Co se týče výběru dvou mužů pro smíšenou štafetu, Vítek upřesnil: „Nominace Ondry Moravce a Michala Krčmáře je sázkou na jistotu. Jsou to letos naši nejlepší kluci, mají v poháru nejvíc bodů. Ondra jel na mistrovství Evropy běžecky dobře ve vytrvalostním závodě. Celkově je našich pět kluků docela vyrovnaných a vybrat z nich dva nejlepší nebylo jednoduché, ale tito dva si start zaslouží nejvíc a já věřím, že jsou na tom i nejlépe. Jestli to tak je, budeme vědět za dva týdny.“

DVA MUŽI PRO ŠTAFETU. Michal Krčmář (vlevo) a Ondřej Moravec.

Mimo sestavu tedy zůstane Michal Šlesingr, který patřil společně s Vítkovou, Koukalovou a Moravcem do zlaté smíšené štafety v Kontiolahti 2015 a velmi dobře zajel i dosud poslední mužskou pohárovou štafetu v Soldier Hollow.

„Samozřejmě, že bych rád jel, ale musíme do smíšenky nasadit to nejlepší, co momentálně máme,“ řekl Šlesingr. „Je zřejmé, že já to po všech svých zdravotních peripetiích nebudu.“

Ve smíšené štafetě se neobjeví ani Anastázia Kuzminová, kterou slovenští trenéři nechají odpočívat až na páteční sprint žen. Naopak ve francouzské sestavě nemá chybět Martin Fourcade, vracející se do závodů po pětitýdenní absenci.