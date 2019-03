ONLINE: Ze sedmého místa k medaili? Davidová a spol. jedou stíhačku

Z prvního místa do stíhačky vyrazí i přes nemoc Slovenka Anastázia Kuzminová.



„Onemocněla jsem laryngitidou (zánětem hrtanu), do poslední chvíle nebylo jasné, zda už do sprintu nastoupím. Ještě v pátek dopoledne jsme můj stav konzultovali s lékaři. Pak jsme si řekli: Zkusím si chvíli zaběhat, půjdu na nástřel a až pak se rozhodneme,“ popisovala poté, co se poprvé v kariéře stala mistryní světa.

Nyní má druhou šanci.

S desetivteřinovým odstupem se do závodu vydá Norka Tandrevoldová, o další tři vteřiny zpět pak Němka Dahlmeierová.



Největší česká naděje Markéta Davidová vstoupí do stíhačky jako sedmá v pořadí se ztrátou 27 vteřin.

„Skoro vždycky ale ve svěťáku ve stíhačkách couvám pořadím dozadu,“ říká. „Teprve v únoru v Americe jsem pochopila, o čem vlastně slovo stíhačka je.“

Tehdy z 32. místa poskočila o 20 příček vzhůru.

Nyní by stačil jen čtvrtinový posun a Davidová by si dojela pro svou první medaili z dospělého mistrovství světa.

Druhá česká biatlonistka Veronika Vítková pojede s číslem 38 a do závodu se vydá se ztrátou 1:42 minuty. Ještě o dalších 50 vteřin později do stíhačky vstoupí poslední z Češek – Eva Puskarčíková, a to s číslem 59.

Jak celý závod dopadne?

Sledujte v podrobné online reportáži.