Výstřely u příšery. V Östersundu mají biatlonisté i vlastní „lochnesku“

MS v biatlonu

Dalších 5 fotografií v galerii BARVA ŠAMPIONÁTU. Oranžovou zvolili organizátoři za barvu mistrovství světa. Snad i kvůli těmto úchvatným západům slunce. | foto: Petr Slavík, Český biatlon

dnes 13:00

Östersund (Od našeho zpravodaje) - Když z letadla, které právě přistálo v Östersundu, vystoupíte do třeskutého švédského mrazu, před vchodem do letištní budovy narazíte na stojan s běžkami. Ale nenechte se zmást, nejde o reklamu na biatlonový světový šampionát. To si tu jen své lyžařské náčiní odložili letištní zřízenci, kteří se na běžkách hbitě přesouvají po zasněžených loukách mezi budovou ranvejí.