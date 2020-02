Biatlonistky poběží na MS sprint. Jak se předvedou Davidová a spol.?

V loňském roce prožila v Anterselvě svůj zatím životní závod. Ve sprintu Světového poháru obsadila Markéta Davidová první místo.

Teď se do italského střediska v rámci mistrovství světa vrací znovu. Povzbuzená výborným výsledkem ve čtvrteční štafetě.

„Z jednoho závodu se ale nedá nic soudit. Byla bych ráda, kdyby se mě aspoň střelecká forma držela,“ přeje si 23letá biatlonistka.

Davidová vybíhá na trať ve druhé skupině, na své hrudi veze číslo 27.

Jako první z českých reprezentantek vyjíždí Eva Kristejn Puskarčíková, rovněž členka čtvrtečního bronzového kvarteta.

Puskarčíková startuje jako devátá v pořadí.

Na závěr startovního pole se poprvé na letošním šampionátu představují s číslem 80 Lucie Charvátová, s devadesát pětkou za ní poté Jessica Jislová.

„Je to dlouho, co jsme nezávodili, takže jsem lehce nervózní,“ přiznala Charvátová. „Přijde mi, že jsem vypadla ze závodního tempa, tak bych se ráda rozjela a cítila, že na to mám. Na střelnici se potřebuju zklidnit a dojet do cíle s co nejlepším výsledkem.“

Největšími favoritkami jsou Norka Tiril Eckhoffová a Italka Dorothea Wiererová, první dvě ženy hodnocení Světového poháru.

První jmenovaná má startovní číslo 11. Wiererová vyráží na 7,5 kilometrů dlouhou trať jako patnáctá v pořadí.

Biatlonistky do sprintu startují v 30vteřinových intervalech. Na 7,5 kilometrech je čekají dvě střelecké položky - nejprve vleže, poté vestoje. Chyba na střelnici znamená 150 metrů navíc na trestném kole.

Jak závod dopadne?

