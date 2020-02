ONLINE: Biatlonistky pojedou na MS vytrvalostní závod. Jak si vedou Češky?

Jako první z českých reprezentantek vyrazí na trať Eva Kristejn Puskarčíková s číslem 19. Jejím maximem v tomto závodě na mistrovství světa je v tuto chvíli 23. místo z Hochfilzenu.



V polovině startovního pole s číslem 49 vyběhne na trať Markéta Davidová, která v minulé sezoně právě v této disciplíně bojovala o malý křišťálový glóbus.

Její rozvážnější střelba by tentokrát nemusela být až takovou nevýhodou.

ONLINE: Vytrvalostní závod žen v Anterselvě Sledujte od 14.15 hodin podrobně online.

Obě zmíněné české biatlonistky zároveň bojují o start v nedělním hromadném závodu pro 30 nejlepších.

Ten má naopak jistý Lucie Charvátová – bronzová žena sprintu – která se do závodu vydá jako devětasedmdesátá.

MS v biatlonu 2020 v Anterselvě Speciální příloha iDNES.cz

A velkou premiéru na seniorském mistrovství zažije jedenadvacetiletá juniorka Tereza Vinklárková (97), která se představí vůbec poprvé mezi biatlonovou elitou.

„Jen být tady je pro každé biatlonové dítě sen. Úspěchem pro mě bude předvést to, na co momentálně mám. Chtěla bych nechat na trati všechno a na střelnici co nejmíň,“ prozradila mladinká Češka před startem.

Co největší favoritky? Tiril Eckhoffová pojede s devítkou, Marte Röiselandová s osmnáctkou, Lisa Vittozziová s číslem 28 a její reprezentační kolegy Dorothea Wiererová bude mít 57.

Do patnáctikilometrového závodu startují ženy v půlminutových intervalech. Podobně jako ve stíhacím závodu, i zde se střílí čtyřikrát, jen se položky střídají – nejprve vleže, poté vestoje, pak zase vleže a nakonec vestoje. Za netrefenou ránu se přičítá jedna trestná minuta.

Která z biatlonistek zvládne nástrahy vytrvalostního závodu nejlépe?

Sledujte v online reportáži.