Biatlonisté se na mistrovství světa v Anterselvě chystají na štafetu

Dlouho, předlouho čeští trenéři váhali nad složením české čtyřky.



Definitivně se rozhodli až po pátečním tréninku, na kterém se Tomáš Krupčík necítil nejlépe. Kdyby tomu bylo naopak, nejspíš byl ve čtveřici nechyběl.

Česká štafeta tak pojede v tradičním složení z této zimy. Rozjede ji zkušený Michal Šlesingr, který tuto roli v každé štafetě sezony zvládl.

Po něm štafetu převezme Ondřej Moravec - jediný účastník nedělního hromadného závodu. Třetí úsek patří Jakubu Štvrteckému a finišovat bude tradičně Michal Krčmář.

Nejlepším výsledkem v sezoně bylo pro mužskou štafetu páté místo z Hochfilzenu. Právě k němu by se Češi chtěli znovu přiblížit.

„Do 6. místa to pro nás bude super výsledek, do 8. místa dobré, do 10. místa se dá počítat, pak už by to bylo horší,“ říká před startem trenér Zdeněk Vítek.

Největšími favority na zlato jsou Francouzi a Norové. Silné štafety mají také Němci, Rusové nebo Švédové.

Jak závod dopadne?

Sledujte v online reportáži.