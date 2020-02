Bronzovou štafetu sledoval v televizi. Teď jde i Štvrtecký do boje

Ležel ve čtvrtek odpoledne v hotelu u televize a v rámci odpočinku pozoroval počínání české smíšené štafety v úvodní den světového šampionátu.

„A byl jsem z toho nervóznější a zpocenější než holky a kluci na trati,“ smál se Jakub Štvrtecký.

Když Češi proťali cíl na skvělém třetím místě, ten okamžik si nahrál do telefonu a pak jej vyvěsil na svůj Instagram v doprovodu slavné písně „We Are The Champions“ od Queen.

Michal Krčmář dovezl českou smíšenou štafetu ke světovému bronzu.

„Celý tým se díky tomu bronzu uklidnil,“ povídal pak na pátečním tréninku. „Nálada je moc dobrá, spadl nám kámen ze srdce. Je to úplně jiný pocit sledovat takhle závod v televizi, když to nemůžete sám ovlivnit. Jak už v týmu několikrát padlo - můžeme jet domů. Ne, to je samozřejmě nadsázka, ale je to fajn.“

Domů jet Štvrtecký opravdu nemůže, celý šampionát má před sebou.

Byť svůj vlastní vrchol sezony už prožil.

Chtěl medaili, má ji

Na své poslední juniorské mistrovství světa přijížděl Štvrtecký do švýcarského Lenzerheide před třemi týdny s jasným cílem - získat alespoň jednu medaili.

Očekávání byla úplně jiná, než na jaká je 21letý biatlonista po celý rok zvyklý.

Ve Světovém poháru je pro něj zatím stále úspěchem jakákoliv bodovaná pozice. Tady chtěl oprávněně víc.

„Necítil jsem nějaký tlak od trenérů, nebo podobně, spíš ten vnitřní,“ popisoval.

Sám věděl, že pokud závody odstřílí slušně, může myslet na medaili.

„Věděl jsem, že když dám jedničku nebo nulu na střelnici, tak tu medaili mít budu. A i v tomhle je to těžké, když člověk ví, že je to takhle blízko, ale pořád pro to musí něco udělat,“ popisoval.

Český biatlonista Jakub Štvrtecký (vlevo) slaví stříbro na juniorském mistrovství světa v Lenzerheide, zlato získal Vebjörn Sörum.

Cíl si splnil ve sprintu, kde se stal juniorským vicemistrem světa. Nestačil jen na obhájce zlata Vebjörna Söruma z Norska.

„Hlavně proto na ten šampionát budu vzpomínat v dobrém. Škoda, že jsem tam nebyl v trochu lepší běžecké formě, ale na druhou stranu medaili mám, s tím jsem spokojený,“ usmíval se.

Žádné velké oslavy si ale dovolit nemohl.

Okamžitě po juniorském šampionátu odcestoval do italského Ridnaun, kde se připojil k seniorskému týmu na poslední soustředění před Anterselvou.

Do třicátého místa, jako Charvátová

V jaké formě je tedy před šampionátem?

„Až sobotní sprint napoví,“ říká sám. „Ale doufám, že to bude lepší než v Lenzerheide. Cítím se dobře, už jsem takový odpočatější, aklimatizovanější.“

S nadmořskou výškou to má tak půl na půl.

Třeba právě v Ridnaun, které se nachází v 1400 metrech nad mořem, žádné velké problémy nepociťuje, ve slovinské Pokljuce, která je o něco níž, se mu naopak nikdy nezávodilo příliš dobře.

„A tady v Anterselvě jsem ještě nezávodil, tak uvidíme. Snad to bude ta lepší varianta,“ doufá.

Když před startem sezony dostal od novinářů otázku na své cíle pro tuto zimu, skromně řekl, že by byl rád za jakýkoliv bod ve Světovém poháru.

Těch bodů má aktuálně na svém kontě 58. Víc než mistr světa Erik Lesser, víc než olympijský šampion Dmitrij Malyško, nebo další skvělí biatlonisté Dominik Landertinger nebo Anton Babikov…

Předsezónní cíl Štvrtecký splnil už dávno a několikrát ho přeplnil. Bodoval v této sezoně už v šesti závodech, jen čtyřikrát se do bodované čtyřicítky nedostal. I proto mu v průběžném hodnocení Světového poháru patří 45. příčka.

Čísla Čechů 2 Michal Krčmář 27 Ondřej Moravec 73 Jakub Štvrtecký 103 Adam Václavík

„Už to je pro mě nad rámec všeho, co jsem před sezonou čekal,“ říká stále ještě věkem junior. „Samozřejmě bych si chtěl i v Anterselvě zajet nějaký hezký výsledek, ale už jsem spokojený s tím, co se mi během zimy povedlo.“

Asi i proto není před startem svého druhého seniorského šampionátu biatlonistů nervózní. Do sprintu vyběhne s číslem 73 jako třetí z českých biatlonistů.

„S čím bych byl spokojený? Kdybych se dostal do 30. místa, to by bylo hezké,“ má jasno.

Mimochodem, stejně před svým startem ve sprintu mluvila i Lucie Charvátová…