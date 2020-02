Stojka za 22 sekund? To byla střelba bomba la bomba, smál se Gjelland

Co vy, Egile, říkáte na výkon své svěřenkyně v pátečním sprintu?

Udělala dnes dobrou práci. Snažil jsem se jí před startem vysvětlit, že v biatlonu je vše možné. Že je důležité udělat to, co v tréninku, a že se to jednou vyplatí, takhle jednoduché to je. A teď má medaili z mistrovství světa.

Úžasná byla ta její střelba vestoje za 22 sekund.

To byla trochu střelba bomba la bomba. Víme, že tohle umí a že to občas dokáže. Dneska střílela neuvěřitelně dobře.

Její příběh je plný výkyvů.

To teď není důležité. My se snažíme pracovat s každým biatlonistou. Snažíme se mu pomoci v tom, aby byl dobrým závodníkem, teď se nám to povedlo. Je skvělé, že ve čtvrtek braly dvě medaile Markéta (Davidová) s Evou (Kristejn Puskarčíkovou) a teď ji má i Lucka. To je neuvěřitelné.

Zvlášť třeba po Světovém poháru v Ruhpoldingu, kde se ve štafetě opět trápila.

Ale to nebyl žádný blackout. Ona nemá ve štafetě žádnou sebedůvěru, což jsme se snažili změnit, snažili jsme se jí v tomhle pomoci. Když se nedaří, všichni ví, jak těžké je se s tím vyrovnat. Já to znám moc dobře. Vím, jaké je to na té střelnici stát.

Pomůže takový výsledek právě před štafetou?

Jasně, když máte za sebou závod jako je tento, vrátí vám to sebedůvěru.

Na šampionátu máte zatím dva bronzy, skvělá bilance.

Snad se trochu vyplácí trénink, který děláme. Vím, že jdeme správným směrem, jen občas není lehké změnit mentalitu závodníka, nebo celkově trénink za jeden rok. Na to potřebujete čas - dva tři roky, pak se změna projeví. A my jsme na správné cestě.