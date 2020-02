ONLINE: Na MS se pojede smíšená štafeta dvojic. Jak ji zvládnou Češi?

Jde jasně o nejméně úspěšnou disciplínu českého biatlonu.



Z dvanácti pokusů se Češi dostali mezi nejlepší desítku pouze třikrát. Maximem bylo šesté místo dua Gabriela Koukalová - Ondřej Moravec na Světovém poháru ve finském Kontiolahti v roce 2017.

A v aktuální sezoně?

Osmnáctá a sedmnáctá příčka…

Nutno dodat, že ne vždy trenéři do této disciplíny nasadili to nejlepší, co zrovna měli po ruce. To se nyní v Anterselvě mění.

Do závodu vyrazí Markéta Davidová s Michalem Krčmářem. Oba si velmi podobný formát vyzkoušeli o Vánocích při exhibici na fotbalovém stadionu Schalke.

„Pochopil jsem tam filozofii tohoto závodu a začal mě bavit. S rychlostí střelby to u mě teď není špatné, a i ten frkot na trati, kde jedeme jen kilometr a půl dlouhá kola, mi není úplně cizí,“ říká Krčmář.

Smíšená štafeta dvojic Podrobnosti před závodem

Nevýhodou této dvojice může být především pomalejší střelba Davidové. Ale i tu může se svým rychlým během na trati dohnat.

Závod rozjedou ženy, které v prvním 1,5kilometrovém kole budou střílet vleže a ve druhém vstoje. Poté absolvují stejnou porci práce muži, následně opět ženy. Závěrečný part bude patřit mužům, tentokrát s tou změnou, že po poslední položce ještě absolvují kolo navrch.

Loňské premiérové zlato z MS budou obhajovat Norové Marte Röiselandová s Johannesem Bö. Stříbro Italové Dorothea Wiererová s Lukasem Hoferem a bronz švédská sestava Hanna Öbergová, Sebastian Samuelsson.

Jak závod dopadne?

