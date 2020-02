Nevěříme tomu. Na pocity se ptejte za týden, smály se bronzové biatlonistky

„Zatím to vypadá hezky,“ prohodila Markéta Davidová v cíli poté, co smíšenou štafetu po druhém úseku předávala na druhém místě. „Strašně bych si přála, aby nám to dnes všem sedlo a byl z toho pěkný výsledek.“Její slova se vyplnila.

Česká výprava světový šampionát zahájila bronzovou medailí. I díky ženskému duu Kristejn Puskarčíková - Davidová, které si v první půlce závodu počínalo náramně.

Co se vám momentálně honí hlavou?

Puskarčíková: „Momentálně asi nic. (Davidová se rozesměje) „Ani nevěřím, že se to stalo. Ale jsem strašně šťastná.“

Davidová: „Já mám asi stejné pocity. Myslím, že Evik to vystihla. Jsem ale ráda, že to byla zrovna smíšená štafeta. Že jsme ukázali, že jsme také pořád silný tým a máme co říct.“

P: „Já tomu vážně pořád nevěřím, takže na pocity se mě ptejte za týden.“

D: „Ještě tu medaili ani nemáme.“

P: „Ještě jsme si to s ní nerozmyslely, jaké pocity z ní máme.“

Evo, vy jste závod zahájila velmi dobře, předávala jste na pátém místě.

P: „Pocity nebyly úplně ideální, ale naštěstí to takhle dopadlo, tak doufejme, že forma jde směrem dopředu. Jedničky při ležce je škoda, strašně jsem se na to soustředila, ale jsem ráda, že jsem trefila tu stojku. Jsem vděčná za to, jak to dopadlo.

Markéta Davidová během smíšené štafety na MS v Anterselvě

Vy jste pak, Markéto, štafetu na druhém úseku vytáhla dokonce na druhou příčku, když jste před cílem předjela Dorotheu Wiererovou.

D: „Když máte někoho před sebou, vždycky je to hnací motor. Ona taky nemusela mít svůj den, ale mě to hnalo dopředu hlavně proto, že za mnou byli ještě další dva lidi. Z jednoho závodu se každopádně nedá nic soudit. Byla bych ráda, kdyby se mě aspoň střelecká forma držela.“

Kde jste úseky Ondřeje Moravce s Michalem Krčmářem prožívaly?

D: „Já ten Ondrův ještě venku a pak jsme spolu fandily v převlékárně.“

P: „Živě jsme to neviděly. Byly jsme v převlékárně, abychom nebyly zpocené, zmrzlé a nenastydly. Koukaly jsme na televizi, držely palce a fandily.“

Kdy jste začaly věřit v medaili?

P: „Po Bimbasově (Michal Krčmář) stojce. Já se dřív neodvažovala, abych to nezakřikla.“

D: „Já taky. Úplně jsme se tam klepaly.“

Tým na šampionát nepřijel v roli největších favoritů, mohlo vám i tohle pomoct?

P: „Možná jo, třeba na nás nebyla taková tíha.“

D: „Třeba jo, ale zase když jste v pozici, kdy vám nikdo nevěří, tak vás to taky v hlavě tíží. Má to své pro a proti.“

Co bronz ze štafety znamená pro další průběh šampionátu?

D: „Máme takový interní vtípek, ale ten se nedá publikovat.“

P: „Řekněme, že to z nás trochu spadlo, a jsme rády, že to takhle započalo, a doufejme, že se nás to bude držet.“

Šéf svazu Jiří Hamza ve vtipu prohlásil, že se může jet domů.

D: „Zkusíme si ještě zazávodit.“

P: „Budeme se snažit.“

Už jste zažily tak střelecky úspěšnou štafetu? Český tým dobíjel jen dvakrát.

P: „Já asi ne.“

D: „Ani já.“

Byl to klíč k bronzu?

P: „Rozhodně.“

Bude se vám teď dobře usínat?

D: „Ne.“ (smích)

P: „Ne. Jsme plní zážitků, proto budeme mít problém usnout. Zítra ale závodíme, takže žádné velké oslavy nebudou.“