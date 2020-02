Dvě nuly? Já o nich tak sním, říká před sprintem Charvátová

Jaká je nálada před prvním startem na mistrovství světa?

Jak v týmu, tak i interně u mě jsou obě nálady výborné. Do Anterselvy jsem se těšila, protože to počasí tady vždycky slibuje, že člověk bude mít dobrou náladu. Snad se to nepokazí nějakými nepovedenými výsledky.

Jaké vzpomínky na místní středisko zatím máte?

Myslím, že jsem tady popáté. Čtyřikrát jsem tady byla ve svěťáku a mám to tak 2:2. Strašně totiž bojuju s nadmořskou výškou a když jsme teď byli na přípravě v Ridnaun, která je o 200 metrů níž, tak i teď cítím ten rozdíl. Je pro mě hodně náročné se s tou výškou srovnat, proto je vždycky otázka, jestli nadmořská výška zabije nebo ne. A právě ty dvě špatné vzpomínky, co mám, tak to mi totálně seklo. Nebyla jsem schopná se tady hýbat, dýchat. Naopak když se mi tady závod povedl, tak mi to sedlo, tratě tu mám ráda, jsou tvrdé, sníh je rychlý. Střelnice sice náročná, ale vesměs klidná. Je to tak půl na půl.

Takže pro vás i těch 200 metrů hraje velkou roli?

Je to hodně individuální záležitost. U mě to ale hraje roli velkou, i když polovina startovního pole, nebo pro závodníky, kteří se narodili ve vysoké nadmořské výšce, tak pro ně je podobná výška přirozená a necítí žádný rozdíl.

Když jste tady byla poprvé před čtyřmi roky, se štafetou jste se poprvé prodrala na stupně vítězů - skončily jste druhé.

Byla to zvláštní štafeta, nemám na ni úplně krásné vzpomínky (dvě trestná kola), i když včera jsem tady šla tunelem a našla jsem se tam v síni slávy, která tady je ze všech Světových pohárů udělaná. Na jednu stranu je to pěkná vzpomínka, protože z toho byla medaile, ale to jen díky tomu, že tady byl hodně silný tým, který mě ve štafetách podržel. Já ta dvě trestná kola poměrně těžce nesla, tady se to začalo postupně nabalovat a do dneška se to nezlepšilo.

Na úvod vás čeká sprint. S čím do něj půjdete?

Trochu s tím bojuju. Je to dlouho, co jsme nezávodili, takže jsem lehce nervózní. Přijde mi, že jsem vypadla z nějakého závodního tempa, tak bych se ráda rozjela a cítila, že na to mám. Na střelnici se potřebuju zklidnit a dojet do cíle s co nejlepším výsledkem.

S jakým byste byla spokojená?

Do třicítky to bude krásné, ale bude záležet na střelbě. S dechem se tady pracuje poměrně obtížně.

Platí, že ve sprintu jste pokaždé nejblíž vysněné premiérové nule v závodě? Nebo je to naopak těžší tím, že jde o rychlý závod?

Bylo by samozřejmě krásné mít dvě nuly, já o nich tak sním… I když, není dobré říkat si dvě nuly, nejlepší způsob, jak to dokázat je říkat si - dneska trefím všechny terče. Ráda bych šla do závodu s tím, že trefím všechny terče. V Ruhpoldingu ve sprintu jsem tomu byla hodně blízko, tady jsou ty podmínky o něco horší. Tak uvidíme.

Bude hodně důležité šampionát odstartovat slušným výsledkem.

Určitě. Je důležité udržet si pozitivní mysl po celou dobu. Bude to tady dlouhé, i když pro nás to tady není nové, byli jsme v Anterselvě v létě na dvou soustředěních. Cítím se tu příjemně, na tréninky se těším. Snad nálada bude celou dobu fajn.