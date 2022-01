Davidová i Krčmář: jasně. Ale kdo dál? O zamotané nominaci biatlonistů do Pekingu

Biatlonistky se na desátou příčku posunuly z jedenácté a vzhledem k formě českých závodnic by ho měly udržet, případně vylepšit. U mužů to může být ošidnější. Ti od startu sezony sice drží desáté místo, ale náskok na další pronásledovatele se ztenčuje. A forma stále není valná, byť v pátečním sprintu v Oberhofu bodovali Michal Krčmář i Adam Václavík.

Slovinsko nyní na Česko ztrácí 78 bodů, Kanada 175 bodů.

„Stěžejní budou hlavně sobotní závody v mixu, ze kterých nám chybí nejvíc bodů. Tyhle závody nás můžou buď uklidnit, nebo naopak ještě víc znervóznit,“ říká šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář.

Počet letenek do Pekingu je jedna věc. Ta druhá pak je, kdo je obsadí.

„O místa na olympiádě se nebojuje jen teď v Oberhofu, ale i na IBU Cupu v Osrblie. Každý si může o nominaci na hry říct dobrým výsledkem,“ má jasno Rybář.

Některé země přitom už první nominaci udělaly.

Třeba Norové vyřadili pátého muže minulého Světového poháru a trojnásobného medailistu z mistrovství světa Johannese Daleho. Chybět v Pekingu bude i Erlend Bjontegaard.

„Je těžké vyřadit právě tyhle dva, zvlášť Johannese, který měl tak dobrou minulou sezonu. Ale takhle to ve sportu chodí,“ poznamenal k tomu sportovní ředitel norského týmu Per Arne Botnan.

Dalemu se totiž letos vůbec nedaří, v Östersundu se nevešel do elitní dvacítky a nezářil ani v nižším IBU Cupu.

„Necítím žádnou nespravedlnost. Výkony, které jsem předvedl, byly příliš špatné na to, abych byl součástí čehokoliv. I když toho dělám spoustu dobře, jedna věc mi pořád chybí: střelba vestoje. Je to prostě moje chyba a na nikoho jiného se nemůžu zlobit,“ řekl Dale sebekriticky.

Místo něj už mají jistotu třeba Johannes Thingnes Bö, bratr Tarjei, pak i Vetle Sjaastad Christiansen a Sturla Holm Lägreid.

Norové mají pochopitelně nejpřísnější nominační kritéria. Vždyť všichni čtyři muži jsou v elitní desítce.

Mezi ženami pak jistý start mají lídryně Světového poháru Marte Olsbuová-Röiselandová, loňská královna Tiril Eckhoffová a Ida Lienová. O další místa se ještě svede boj.

Většinu jmen pro Peking už znají i Francouzi, Němci, Rakušané nebo Švédové, kteří dokonce Hannu Öbergovou se Sebastianem Samuelssonem oznámili už v létě.

Domácí reprezentace měla nominační kritéria před olympijským cyklem jasně daná. Na prvním místě je umístění do 30. místa v celkovém pořadí Světového poháru po Ruhpoldingu. Na druhém umístění do 10. místa v celkovém pořadí IBU Cupu. A případně doplnění kvót na základě výsledků ve dvou zmíněných seriálech.

Z toho vychází, že jediné jisté letenky mají Markéta Davidová s Michalem Krčmářem.

„U těch je opravdu jasno,“ říká Rybář.

Jenže co dál?

U žen je situace přece jen přehlednější. Biatlonistek, které by si zasloužily na hry jet, bude možná víc než letenek. Určitou jistotu má v prosincovém hromadném závodě pátá Jessica Jislová, stejně tak bodující Eva Puskarčíková. O dalších místech se nejspíš rozhodne mezi Lucií Charvátovou a Terezami Voborníkovou s Vinklárkovou.

„Rozhodovat se bude po Ruhpoldingu i na základě toho, kolik budeme mít míst. Doufejme, že pět,“ říká Jiří Holubec.

U mužů je naopak za Michalem Krčmářem velká díra. Jakub Štvrtecký bodoval jen na startu sezony v Östersundu 27. místem ve sprintu. Pak už pusto, prázdno. V pátečním sprintu se třetím českým bodujícím mužem v sezoně stal Adam Václavík, takže i on by mohl mít místo v Pekingu jistější. Další biatlonisté ve Světovém poháru nebodovali vůbec.

A v IBU Cupu to žádná velká jízda rovněž není.

„Proto vidím jasno jen u Michala,“ říká Rybář.

O další místa pak bojují Milan Žemlička, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Tomáš Krupčík, Tomáš Mikyska nebo Jonáš Mareček. Ani jeden z nich ale velkou formou neoplývá a Karlík třeba nyní o místo ani bojovat nemůže, byl pozitivně testován na covid. Poslední tři jmenovaní zase jedou IBU Cup v Osrblie.

„V tomhle je to nešťastné, že se těžko porovnávají na dálku. Ale nějak to udělat musíme. Bereme v potaz běžecké i střelecké výkony. Lidi se na pohárech točí i z jiných zemí, takže díky nim to můžeme aspoň trochu srovnat, každopádně všichni mají šanci, všichni ještě do nominace mohou zasáhnout,“ tvrdí Rybář.

Jasno bude za týden v neděli.